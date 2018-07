Zu Treyarch’s Call of Duty: Black Ops 4 wird es mehr Informationen für hartgesottene Zombies-Fans auf der San Diego Comic-Con geben.

Um den Hype weiter auszubauen, wurde auf Twitter ein neuer Teaser mit dem Slogan „Chaos erwartet“ veröffentlicht. Der Teaser selbst besteht im Wesentlichen aus zwei leuchtenden Zombie-Augen im Hintergrund. Als ein Benutzer bemerkte, dass es wie ein Höllenhund aussieht, antwortete Treyarch:

„Alles wird rechtzeitig enthüllt, aber du solltest vielleicht noch einen Blick darauf werfen.“

Das Call of Duty: Black Ops 4 Zombies Comic-Con Panel wird am 19. Juli stattfinden. Bisher hat Treyarch beim Start nicht eine oder zwei, sondern drei einzigartige Zombie-Karten bestätigt. „Voyage of Despair“ und „IX“ werden die neue Chaos-Story bilden, was wahrscheinlich das Thema des Comic-Con-Panels sein wird.

Es gibt vier neue Charaktere – Scarlett, Shaw, Diego und Bruno. Keine Sorge – die Originalbesetzung von Dempsey, Nikolai, Takeo und Richthofen aka Primis wird auch in Blood of the Dead, einem Remake der „Mob of the Dead“ -Karte von Black Ops 2, wiederkehren.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober für Xbox One, PS4 und PC. Bereits nächsten Monat im August startet die Multiplayer-Beta, der Beta-Test für Blackout, dem Battle-Royale-Modus, wird im September stattfinden.