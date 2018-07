Die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Black Ops 4 wird im August stattfinden, dass haben Activision und Treyarch angekündigt. Wie bereits zuvor bestätigt, wird die Beta zuerst für PlayStation 4-Besitzer sein und am 3. August starten. Xbox One- und PC-Spieler bekommen sie am 10. August bzw. am 11. August.

Die Beta beinhaltet Team Deathmatch, Domination, Hardpoint und Search & Destroy, zusammen mit Control, dem neuen zielbasierten Spielmodus, der entwickelt wurde, um das Beste aus dem neuen Gameplay-Paradigma von Black Ops 4 herauszuholen. Blackout, der Battle-Royale-Modus ist zum Start der Beta nicht dabei!

Das liegt daran, dass Blackout im September eine eigene Multiplayer-Beta haben wird (und es wird wieder die erste auf PlayStation 4 sein, vermutlich kurz darauf gefolgt von einer Beta für andere Plattformen).

Call of Duty: Black Ops 4 wird diesen Oktober auf Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen.