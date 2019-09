Borderlands 3: Gearbox arbeitet eifrig an Verbesserungen und an der Qualität – Patch in Arbeit

Wer weiß es noch nicht? Borderlands 3 wurde von Gearbox Software auf den Markt gebracht. Egal, ob es sich um die höchste Anzahl gleichzeitiger Spieler auf dem PC beim Start, die höchste Anzahl in der Unternehmensgeschichte oder den größten Umsatz in Großbritannien handelt, es geht dem Plünderer-Shooter gut. Es wurde jedoch viel über die Leistungsprobleme gesprochen, von Problemen mit der Framerate auf Konsolen bis hin zur Optimierung der PC-Version. Wann kommt der erste Patch?



Gearbox ist sich dieser und scheinbar anderer Beschwerden bewusst. Auf Twitter bedankt es sich bei den Spielern für ihre “anhaltende Begeisterung und Unterstützung” und stellte fest, dass Verbesserungen der Leistung und der Lebensqualität geplant sind.

Wenn ein Patch veröffentlicht wird, merkte der Entwickler an, dass wird es “bald mehr zu teilen” geben.

Thank you all for your continued enthusiasm and support. We want Borderlands 3 to be the best game possible and are actively monitoring your feedback. We are working on performance and quality of life improvements and will have more to share soon at https://t.co/eUsZlAuGWf. pic.twitter.com/EXCSK6OlUg

