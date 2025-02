Black Ops 6: Umstrittener Operator aus Modern Warfare könnte zurückkehren – Um wenn handelt es sich?

Laut einem vertrauenswürdigen Leaker wird der umstrittene Operator Roze aus der Modern Warfare-Reihe in Season 3 von Call of Duty: Black Ops 6 zurückkehren. Kürzlich hat Call of Duty: Black Ops 6 das große Update für Season 2 Reloaded veröffentlicht, das eine Vielzahl neuer Inhalte ins Spiel gebracht hat. Dabei wurden auch diverse In-Game-Dateien entdeckt, die Informationen über die nächste Saison enthüllten.

Zusätzlich zu den neuen Operatoren gibt es Hinweise darauf, dass die beliebte Karte Verdansk in Season 3 zu Call of Duty: Warzone zurückkehren wird. Obwohl Activision bereits angekündigt hat, dass Verdansk im Frühjahr 2025 zurückkommen wird, ist ein genaues Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt. Da die nächste Season vermutlich im März starten wird, haben Leaker Anzeichen für die Rückkehr von Verdansk im Mid-Season-Update für Black Ops 6 und Warzone entdeckt.

HAHAHAHA ROZE MACE & HUDSON ARE COMING TO BO6 LOL HOW THE FUCK ? — Alaix 🇫🇷 (@HeyImAlaix) February 20, 2025

Bringt Season 3 von Black Ops 6 bekannte Operator zurück?

Diese Karte soll die Spieler in die Zeit von Modern Warfare zurückversetzen, weshalb auch einige umstrittene Operator wieder auftauchen könnten. Der Call of Duty-Leaker HeyImAlaix hat berichtet, dass die Operator Roze, Mace und Hudson alle in Season 3 von Black Ops 6 zurückkehren könnten. Während Hudson bereits ein etablierter Charakter im Black Ops-Universum ist, sind Roze und Mace das nicht.

Diese Information wurde kurz nach dem Start des Season 2 Reloaded-Updates bekannt, als neue In-Game-Dateien hinzugefügt wurden, die die nächste Saison vorbereiten sollen. In Season 3 wird es voraussichtlich viele weitere Operator geben, aber die Rückkehr von Roze könnte besonders umstritten sein, wenn der Operator seinen speziellen Skin trägt. Im Reboot von Modern Warfare erhielt Roze aufgrund seines komplett geschwärzten Skins mehrere Nerfs in Warzone und Multiplayer, was zu erheblichen Sichtbarkeitsproblemen führte.

Es gab viele Roze 2.0-Skins in Call of Duty, aber keiner war so problematisch wie dieser ursprüngliche Skin. Aktuell ist nicht bekannt, ob Roze mit dem umstrittenen Skin oder mit einem anderen Skin zurückkehren wird. Die Rückkehr von Verdansk lässt Fans spekulieren, ob Roze nur zur Feier des fünften Geburtstags von Warzone wieder erscheinen wird.

Alaix betont jedoch, dass alle drei Operator direkt mit Black Ops 6 verbunden zu sein scheinen, was darauf hinweist, dass sie auch im Multiplayer-Modus verfügbar sein werden. Ob die Spieler die Operator erneut kaufen müssen, bleibt abzuwarten.

Quelle: x.com via @HeyImAlaix

