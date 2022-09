Die besten Sport-Manager 2022

Wer schon immer einmal sein eigenes Fußballteam leiten oder Formel-1-Fahrer coachen wollte, der kann mit einem Sport-Manager in die Welt des Profisports eintauchen. Dabei ist es nicht nur wichtig, das Training und die Strategie der Spitzensportler auszuklügeln, sondern auch Fans zufriedenzustellen, Sponsoren zu finden und vieles mehr. Nur wer alle Aspekte der Managertätigkeit bedenkt, kann das volle Potenzial seiner Athleten ausschöpfen. Welche Simulatoren Spieler auf keinen Fall verpassen sollten, haben wir uns genauer angesehen.

Große Vielfalt an Sport-Games

Sport kann auf viele verschiedene Arten genossen werden. Dabei muss man nicht immer selbst ins Schwitzen kommen, denn auf virtueller Ebene können User selbst in die Rolle von Profis schlüpfen. Sport-Games zählen zu den beliebtesten Videospielen überhaupt und werden von einer breiten Masse regelmäßig gespielt. Das Gameplay kann dabei stark unterscheiden. Während sich manche Spiele auf die Matches und das Steuern der Sportler fokussieren, geht es bei anderen vor allem um das Managen der Teams. Spieler können sich also entscheiden, ob sie lieber die Action erleben oder die strategischen Aspekte des Business regeln möchten. Zusätzlich kommen auch noch Games aus dem Bereich der Sportwetten hinzu. So kann man heute nicht nur auf echte Sportereignisse, sondern auch auf virtuelle Matches setzen. Diese dauern meist deutlich kürzer an, sodass Spieler schneller Bescheid wissen, ob ihre Wettscheine aufgegangen sind. Virtuelle Sportwetten gibt es bspw. für Fußball, Basketball oder Tennis. Damit gibt es für Sportfans und Spielfreunde eine große Auswahl an Spielen mit unterschiedlichen Aufgaben. Wir fokussieren uns dabei heute auf die besten Sport-Manager.

WERBUNG

Football Manager 2022

Die Spielreihe Football Manager beweist bereits seit Jahren, dass sie zu den besten des Genres zählt. Die neueste Version FM 2022 ist dabei keine Ausnahme. Für eine möglichst lebensnahe Spielerfahrung stehen nicht nur 123 Ligen zur Verfügung, in denen angetreten werden kann, sondern auch eine Datenbank aus mehr als 500.000 realen Spielern. Mit einem begrenzten Budget können sich Spieler ihr eigenes Team erstellen und in der Datenbank nach unbekannten Talenten suchen – oder gleich die großen Geschütze auffahren und sich einen der Topspieler leisten. Nun geht es an die Spieltaktik, denn Aufgabe des Spielers ist es auch, einen Spielstil zu wählen und das Team strategisch zu beraten. Welches Team wird die Ligen dominieren? Bei den bisherigen Versionen des Spiels können nur Männerteams und männliche Spieler gewählt werden, in Zukunft plant SEGA jedoch eine Erweiterung durch die Ligen des Frauenfußballs.

F1 Manager 2022

In der Formel 1 treten die besten Teams des internationalen Rennsports gegeneinander an. Ein eigenes Team zu managen, ist eine Ehre, die nur wenigen zuteilwird. Wer trotzdem nicht auf das Erlebnis verzichten möchte, kann im Spiel F1 Manager 2022 Rennluft schnuppern und seine eigenen Fahrer coachen. Die Tätigkeitsbereiche reichen vom Designen des eigenen Rennwagens bis zum Zusammenstellen eines perfekten Teams. Und selbst während der Rennen haben Spieler die volle Kontrolle über jede strategische Entscheidung und können ihren Fahrern genau sagen, wie sie agieren sollen.

OOTP Baseball Go 23

Das eigene Baseball-Team kann nun sogar direkt aus der eigenen Hosentasche heraus gemanagt werden, denn mit OOTP Baseball Go 23 kommt die beliebte Out of the Park Baseball-Reihe endlich auf mobile Geräte. Im Spiel werden zwei verschiedene Modi angeboten. Im Franchise Mode können Spieler ihre eigene Organisation leiten und eine eigene Liga kreieren, im Perfect Team Mode stellen Spieler aus mehr als 4.000 virtuellen Baseballkarten das ideale Team zusammen und lassen es gegen andere antreten. Spaß, Spannung und reichlich Taktik sind dabei garantiert.

Wer immer schon einmal seine eigene Sportmannschaft managen wollte, der ist mit diesen Management-Simulatoren bestens beraten. Von der Formel 1 bis zu den größten Fußballligen ist hier alles dabei.