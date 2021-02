Battlefield: Bad Company – Remasters der Spiele waren geplant

Battlefield: Bad Company 2 - (C) EA

Bei Battlefield handelt es sich um eine der beliebtesen und erfolgreichsten Marken, die EA zu bieten hat. Unlängst gaben sie bekannt, dass sie den sechsten Teil der Reihe im Frühjahr präsentieren wollen, und mit einem Release Ende des Jahres gerechnet werden kann. Details über den nächsten Ableger der Reihe sind jedoch noch sehr rar. Ob das Setting wieder die Vergangenheit ist – wie unlängst Battlefield 5 – oder doch wieder in moderneren Zeiten spielt, ist ungewiss.

Eine mögliche Hoffnung der Fans für den nächsten Teil der Reihe ist aber vermutlich ausgeschlossen. Battlefield-Insider Jeff Grubb hat sich jetzt auf Twitter darüber geäußert, dass Fans nicht mit einer Fortsetzung der beliebten Battlefield: Bad Company-Reihe rechnen dürfen.

Außerdem enthüllt er in seinem Tweet, dass anscheinend einmal ein Remaste der beiden Battlefield-spin-offs geplant gewesen ist. Doch als Vince Zampella Leiter von dem Dice-Studio in Los Angeles wurde, sind diese Pläne untergegangen. EA und Dice sind sich jedoch durchaus bewusst, dass die beliebte Reihe einen ihrer Trümpfe darstellt und so sehr gewillt, sie im richtigen Moment auszuspielen. Laut Jeff Grubb wollen sie es dabei nicht riskieren, der populären Marke nicht den würdigen Respekt zu zollen.

Interessant ist es trotzdem, dass Battlefield: Bad Company 2 bis heute keine Fortsetzung bekommen hat. Das Spiel aus dem Jahr 2010 gilt nämlich als eines der am besten bewerteten der Reihe. Und mit 12 Millionen verkaufter Einheiten, kann es auch auf einen großen finanziellen Erfolg zurückblicken.

Andere Remasters von EA

Auch wenn die Chancen auf eine Remastered-Version der beiden Bad Company-Spiele relativ unwahrscheinlich ist, hat EA dennoch gezeigt, dass sie nicht davor zurückscheuen alte Spiele in einem neuen Paket herauszubringen. Am 14. Mai veröffentlichen sie mit der Mass Effect Legendary Edition ein Remaster der ersten drei Mass Effect spiele. Neben einer verbesserten Leistung, soll es eine 4K UHD Auflösung, sowie andere visueller Optimierungen und Gameplay-Verbesserungen bieten. Battlefield