Battlefield 6: EA schickt Verwarnungen an Portal-Maps-Creator aus – Das ist der Grund!

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der beliebte Portal-Modus von Battlefield 6 war ursprünglich als kreative Spielwiese gedacht, in der Fans eigene Modi und Karten erstellen können. Doch laut neuen Berichten zieht EA nun eine klare Grenze: Inhalte, die sich an bekannten Multiplayer-Maps anderer Serien orientieren, werden derzeit gelöscht, teils auf direkte Aufforderung anderer Publisher.

EA verschickt Verwarnungen an Creator

Wie GhostGamingG auf X.com (vormals Twitter) berichtet, verschickt EA aktuell Verwarnungen an Spieler, deren Portal-Kreationen „unangemessene Bezüge zu Drittanbieter-Produkten“ enthalten. In einer von betroffenen Nutzern geteilten E-Mail heißt es, EA habe eine Verletzung der Verhaltensrichtlinien festgestellt, konkret wegen einer Map namens „Shipment First Test„, die offenkundig auf die ikonische Karte aus Call of Duty anspielt.

Werbung

In der Mitteilung warnt EA, dass wiederholte Verstöße zu temporären oder dauerhaften Sperrungen von EA-Diensten führen könnten. Das Unternehmen verweist auf seine „Rules of Conduct“, die urheberrechtlich geschützte Inhalte ausdrücklich verbieten.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

Battlefield 6: Activision schickt DMCA-Takedowns

Es geht sogar noch weiter. Wie der Reddit-User „HearMeOut-13“ auf Reddit schreibt, wurden sogar „rechtliche Schritte“ eingeleitet (via TwistedVoxel.com). In seiner Mitteilung von EA Help heißt es, dass Activision einen DMCA-Takedown für seinen eigens erstellten „Zombies“-Modus eingereicht habe. EA erklärte daraufhin: „Wir haben Ihr Portal-Erlebnis nach Erhalt einer Urheberrechtsmitteilung deaktiviert. Bitte erstellen Sie ein neues, das ausschließlich Ihre eigenen Inhalte verwendet.“

Ironischerweise erinnerte der Creator daran, dass Activision selbst ein „BF4 Weapon Pack“ im Workshop von Call of Duty: Black Ops 3 anbietet und sich dennoch über mögliche Rechteverletzungen beschwert.

Portal zwischen Kreativität und Urheberrecht

Der Portal-Modus gilt als eine der spannendsten Neuerungen von Battlefield 6, da er Spielern erlaubt, Karten, Waffen und Modi aus älteren Teilen zu kombinieren oder ganz neue Szenarien zu entwerfen. Doch genau diese kreative Freiheit führt nun zu rechtlichen Grauzonen. EA betont, dass man kreative Community-Inhalte fördere, aber urheberrechtliche Grenzen respektieren müsse. Das Unternehmen sei verpflichtet, auf Copyright-Beschwerden anderer Publisher zu reagieren, selbst wenn es sich bei den Fanprojekten nur um Hommagen handelt.

Viele Fans sehen die Sache gelassener. Das Nachbauen ikonischer Karten wie „Shipment“ oder „Nuketown“ sei für viele ein Tribut an die Shooter-Geschichte, aber alles andere als Diebstahl. Dennoch bleibt EA wenig Handlungsspielraum: Wer solche Maps erstellt, riskiert künftig Sperrungen oder die Löschung seiner Werke.

Werbung

Creator werden daher gezwungen sein, ihre Inhalte stärker zu verfremden oder umzubenennen, um Copyright-Probleme zu vermeiden, was wiederum die Suchbarkeit und Sichtbarkeit solcher Projekte deutlich erschwert.

Battlefield 6 erschien am 10. Oktober für PC, Xbox Series X/S und PS5 und legte einen wahnsinnig guten Start hin und hat sich die tolle Wertung mehr als verdient. Damit das Spiel „noch besser“ wird, haben die Entwickler einige Backend-Updates angekündigt. Außerdem erschien gestern der Season 01-Trailer.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!