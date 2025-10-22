Battlefield 6: Entwickler kündigen Backend-Updates für besseres Matchmaking und stabilere Server an

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Battlefield Studios wollen das Spielerlebnis in Battlefield 6 weiter optimieren. Wie über den offiziellen Kanal Battlefield Comms (via X.com) bekannt gegeben wurde, werden derzeit mehrere Backend-Änderungen ausgerollt, die sich vor allem auf Serverleistung, Matchmaking-Logik und die Community-Stabilität konzentrieren. Ziel ist es, die Server besser zu füllen, fairere Partien zu ermöglichen und bekannte Probleme in den Griff zu bekommen.

Ein zentraler Punkt des Updates ist die Überarbeitung des Matchmaking-Systems. Spieler sollen künftig schneller in aktive, ausgewogene Lobbys gelangen – unabhängig vom Spielmodus. Besonders im beliebten Portal-Modus kam es zuletzt immer wieder zu unausgeglichenen Partien und überfüllten XP-Farm-Servern.

Mit den neuen Backend-Anpassungen möchte das Entwicklerteam diesen Problemen entgegenwirken. Die Server sollen intelligenter verteilt werden, um „vollere, gesündere“ Spielumgebungen zu schaffen.

Portal-Modus: Schluss mit XP-Farmen und unfairen Setups

Der Portal-Modus war eines der großen Alleinstellungsmerkmale von Battlefield 6, wurde aber zunehmend von Spielern ausgenutzt, um durch XP-Farmen schnell Fortschritte zu erzielen. Das neue Update führt daher Maßnahmen ein, die unfaire Konfigurationen automatisch erkennen und unterbinden sollen.

Damit will DICE nicht nur für mehr Balance sorgen, sondern auch den Community-Modus wieder attraktiver machen. Vor allem für Spieler, die faire, kreative Matches bevorzugen.

Das aktuelle Update ist laut den Entwicklern nur der erste Schritt. Eine ausführliche Übersicht der Änderungen und kommenden Optimierungen soll bereits morgen veröffentlicht werden. Darin sollen auch Details zu den Verbesserungen im Bereich Netzwerk-Infrastruktur, Matchmaking-Logik und Event-Vorbereitung enthalten sein.

Bekannte Probleme bleiben vorerst bestehen

Neben den Backend-Neuerungen arbeitet das Team weiter an einer langen Liste bekannter Fehler. Dazu zählen:

Technische Bugs bei Skins, Texturen und Fraktionssymbolen

bei Skins, Texturen und Fraktionssymbolen Abstürze auf Xbox und PS5 beim Fortsetzen ohne Add-ons

auf Xbox und PS5 beim Fortsetzen ohne Add-ons Verbindungsprobleme mit physischer Disc-Version

mit physischer Disc-Version Fehlerhafte Anzeige bei Waffen, Gadgets und HUD-Elementen

bei Waffen, Gadgets und HUD-Elementen UI-Bugs wie unvollständige Scoreboards oder nicht ladbare Konsolenbefehle

Die Entwickler betonen, dass diese Punkte aktiv untersucht werden und mit künftigen Updates adressiert werden sollen.

Battlefield 6 wächst weiter

Seit dem Launch am 10. Oktober 2025 setzen DICE und EA auf einen kontinuierlichen Update-Zyklus. Neben grafischen und technischen Verbesserungen wird besonders an der Serverstabilität und dem Spielerlebnis gearbeitet. Das Spiel soll langfristig von regelmäßigen Content-Updates profitieren, darunter neue Karten, Events und Community-Aktionen.

Mit den neuen Backend-Updates zeigt man, dass das Team auf das Feedback der Community hört. Besseres Matchmaking, stabilere Server und ein fairerer Portal-Modus sind genau die Verbesserungen, die viele Spieler seit Wochen fordern. Bleibt zu hoffen, dass die geplanten Anpassungen Wirkung zeigen und Battlefield 6 damit seinem Ziel ein Stück näherkommt: dem besten Multiplayer-Erlebnis der Reihe seit Battlefield 4. Derzeit sieht alles danach aus!

