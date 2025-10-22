Battlefield 6: Erster Season-Trailer zeigt neue Karten, Modi und winterliche Events

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der offizielle Season-Trailer zu Battlefield 6 ist da und gibt endlich einen klaren Ausblick auf die kommenden Monate. Wie EA und die Battlefield Studios bestätigen, startet die erste Season am 28. Oktober 2025 und bringt drei große Inhaltsphasen mit sich – jede davon mit neuen Karten, Spielmodi und saisonalen Events.

Phase 1: Unautorisierte Operationen – Chaos in den Blackwell-Ölfeldern

Zum Auftakt erwartet dich ab dem 28. Oktober die Mission „Unautorisierte Operationen„. Im Mittelpunkt steht die neue Map Blackwell-Ölfelder – ein düsteres Industriegebiet, das auf intensive Feuergefechte ausgelegt ist. Besonders spannend: der neue 4v4-Modus „Angriffspunkt“, der schnelle und taktisch dichte Matches verspricht.

Hier zählt jede Entscheidung, denn die kleinen Teams kämpfen um strategische Positionen in einer dynamischen Umgebung voller Explosionen und Ölbrände.

Phase 2: Kalifornischer Widerstand – neue Map, neues Ziel

Weiter geht es am 18. November mit der zweiten Phase: „Kalifornischer Widerstand„. Die neue Map Eastwood spielt in den Vororten Südkaliforniens und bringt einen völlig neuen Spielmodus mit: Sabotage. In diesem Modus müssen Teams so viele Ziele wie möglich zerstören, bevor die Runde endet – Tempo und Zerstörung sind hier Programm.

Die Mischung aus urbaner Umgebung und offener Architektur dürfte vor allem Fans klassischer Battlefield-Gefechte gefallen, bei denen Teamwork und Timing entscheidend sind.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Phase 3: Winter Offensive – Schneesturm über Empire State

Das große Finale der Season folgt am 09. Dezember. Unter dem Titel „Winter Offensive“ erwartet dich ein frostiges Event, das die Karte Empire State in ein verschneites Kriegsgebiet verwandelt. Neben winterlicher Stimmung bringt das Update auch saisonale Belohnungen, Skins und spezielle Herausforderungen mit sich.

EA verspricht, dass die Inhalte regelmäßig erweitert werden. Ganz ohne Paywall. Alle spielrelevanten Features sind kostenlos oder durch Fortschritt „erspielbar“.

Phantom Edition bringt Bonus-Inhalte für Fans

Parallel zum Start der Season ist Battlefield 6 in zwei Editionen erhältlich: der Standard Edition und der Phantom Edition. Letztere enthält neben der Vollversion exklusive Extras wie das Phantom Squad-Skin-Paket, zwei Waffenkonfigurationen, einen Fahrzeug-Skin, ein Kampfmesser-Design und 25 Ränge (die übersprungen werden).

Zusätzlich ist ein Token für Battlefield Pro enthalten, das Zugriff auf das Season 01-Paket bietet – inklusive Battle Pass, kosmetischer Objekte und XP-Boosts.

Mit drei inhaltlich starken Phasen, neuen Modi und einer klaren Roadmap startet Battlefield 6 ambitioniert ins erste Jahr. Besonders die Mischung aus intensiven 4v4-Kämpfen, großflächiger Zerstörung und thematischen Events dürfte viele Fans zurück ins Spiel holen.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!