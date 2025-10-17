DailyGame
Entwickler reagiert auf Feedback

Battlefield 6 erhöht XP-Gewinn, entschärft den Grind und räumt XP-Farmen von den Servern

Mehr XP, schnellere Aufsätze, frühere Assignments: Battlefield 6 reagiert auf Feedback und nimmt XP-Farmen den Raum. Änderungen sollen binnen einer Woche live gehen.

Artikel von Markus +

Battlefield Studios hört zu und liefert: Nach zahlreichen Rückmeldungen zur Progression hat das Team konkrete Schritte angekündigt, die dein Fort­schrittstempo spürbar anziehen lassen und gleichzeitig die überfüllten Community-Server von XP-Farmen entlasten. Die Anpassungen sollen laut Studio innerhalb der nächsten Woche (möglicherweise früher) ausrollen.

Das Update zielt auf spürbare Belohnung nach jeder Session (ohne den Mastery-Reiz zu zerstören). Geplant sind:

  • +10% XP für Match-Abschluss.
  • +40% XP beim täglichen Bonus.
  • Schnellere Aufsätze: Die XP-Anforderung für die ersten 20 Attachment-Ränge sinkt deutlich – „fast doppelt so schnell“ zu frühen, nützlichen Aufsätzen.
  • Assignments früher startbar: Statt Karriere-Rang 20/23/26 genügen künftig 10/15/20.

Ziel ist eine Progression, die sich „glatter und belohnender“ anfühlt – Meilensteine wie Waffen-Mastery bleiben aber bedeutsam.

Battlefield 6: Warum die Community-Server voll sind

Parallel adressiert Battlefield Studios ein heißes Eisen: XP-Farmen über Portal- bzw. Community-Experiences. Laut Analyse belegt eine große Zahl dieser Bot-Server die Kapazitäten – mit Nebenwirkungen für alle, die echte Modi und Mitspieler suchen. Geplant sind „Adjustments“, die die Zahl aktiver Farmen verringern und Spiel mit Freunden in „custom“ und „verified Experiences“ stärker betonen. Wichtig: Nach dem Backend-Eingriff müssen alle Experiences neu veröffentlicht werden, bevor ein aktiver Server erstellt werden kann.

Das Studio betont: Kreativität, Experimente und Community-Ideen bleiben erwünscht – nur ohne, dass Farmen die Sichtbarkeit echter Spielangebote verdrängen.

Neben Progression & Serverthemen nennt das Team weitere Baustellen, die aktuell geprüft werden: Visibility (Sichtbarkeit), Weapon Bloom sowie Fahrzeuge, die nicht spawnen. Details folgen, sobald konkrete Fixes feststehen. Die Kommunikation läuft über den offiziellen Battlefield Comms-Kanal.

Ergänzend bestätigten Entwickler bereits gesonderte Arbeiten an Bloom-/Treffer-Registrierung und ähnlichen Gunplay-Unsauberkeiten – Hotfixes sind in Arbeit.

Battlefield Studios sagt den "XP Farmen" den Kampf an. - Bild: EA

Warum der Schritt wichtig ist

Battlefield 6 hat einen Rekordstart hingelegt, die Spielerzahlen sind entsprechend hoch, der Erwartungsdruck ebenso. Eine spürbar schnellere Progression entschärft den Frust neuer und wiederkehrender Spieler, während der XP-Farm-Eingriff die Community-Rubrik wieder für echte Spiel-Erfahrungen öffnet.

Weniger Grind, mehr Spiel und mehr Platz für echte Matches. Wenn Battlefield Studios den Rollout sauber hinbekommt und die angekündigten Gunplay-Fixes zeitnah folgen, profitiert die gesamte Playlist. Season 1 steht vor der Tür, die Basis dafür wirkt jetzt deutlich solider.

Neu für dich!