Battlefield 6: Casual Breakthrough bringt entspannteres Gameplay

Ein neuer Modus erleichtert den Einstieg und setzt auf Koop statt Schwitzerlobby.

Electronic Arts führt mit Battlefield 6 einen neuen Spielmodus ein, der vor allem Spieler anspricht, die das große Schlachtengefühl der Reihe ohne konstanten Wettbewerbsdruck erleben möchten. Casual Breakthrough wurde über den offiziellen Battlefield Comms Kanal vorgestellt und bildet eine ruhiger gestaltete Alternative zum klassischen Breakthrough. Der Modus soll das typische Battlefield Gefühl intakt lassen, aber mit weniger Stressfaktor spielbar sein.

Die Community forderte seit Jahren einen Modus, der intensives Battlefield Gameplay ohne reine PvP Belastung bietet. Genau hier setzt Casual Breakthrough an. Im Match stehen sich weiterhin zwei Teams gegenüber, doch statt ausschließlich menschlichen Gegnern begegnen Spieler einer Mischung aus Realspielern und KI gesteuerten Soldaten.

Pro Team treten 16 echte Spieler an, aufgeteilt in zwei Squads mit je acht Personen. Unterstützt wird jedes Team von 32 KI Kameraden und Gegnern, sodass insgesamt 48 Kämpfer gleichzeitig auf dem Schlachtfeld sind. Die KI soll für konstante Action sorgen, ohne dass Matches zu schwitzig werden oder Frustspiralen entstehen, die viele Fans vom klassischen Breakthrough kennen.

Auch Fortschrittssysteme bleiben intakt. Spieler verdienen Karriere XP, Waffen XP und Battle Pass XP und können wöchentliche und saisonale Herausforderungen abschließen. Um Farming zu vermeiden, gelten bei XP klare Regeln: Aktionen gegen echte Spieler bringen volle Punkte, Aktionen gegen Bots nur reduziertes XP.

Entspannter, aber nicht komplett ohne Einschränkungen

Damit Casual Breakthrough nicht zum Ersatz für das Haupt Meta wird, setzt DICE bewusst einige Limits. So werden Dogtags, Auszeichnungen und Karriere Statistiken in diesem Modus nicht unterstützt. Die Idee ist klar: Casual Breakthrough soll Befreiung vom Wettbewerb bieten und kein Statistik Booster sein.

Zum Start stehen zwei Karten zur Auswahl: Siege of Cairo und Empire State. Weitere Karten sollen abhängig vom Feedback der Community nachgereicht werden. Die Entwickler kündigten bereits an, den Modus aktiv zu beobachten und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Parallel dazu wurden die XP Werte im Strikepoint Modus angepasst, da dort zuletzt Progression zu schnell möglich war. Laut Entwickler sei dies eine temporäre Lösung, während man an einem langfristig ausgewogenen System arbeite.

Battlefield 6 bleibt seiner Kernformel treu

Battlefield 6 erschien am 10. Oktober 2025 und markiert eine Rückkehr zum modernen Kriegs Szenario. Mit groß angelegten Infanteriegefechten, Fahrzeugschlachten, Zerstörung und einem überarbeiteten Movement und Firefight System bleibt der Titel seinen Wurzeln treu. Das neue Kinesthetic Combat System sorgt für flüssigere Bewegungen und präziseres Waffenhandling. Zudem wurde das Battlefield Portal erweitert, wodurch Spieler eigene Modi, Regeln und Karten erstellen können.

Battlefield 6 ist für PS5, Xbox Series X S und PC erhältlich und unterstützt vollständiges Cross Play. Casual Breakthrough soll Spielern eine entspanntere Möglichkeit geben, die Stärken des Shooters ohne ständigen PvP Druck zu erleben.

