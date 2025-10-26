Battlefield 6 bricht Rekorde – Warum es eines der erfolgreichsten PC-Premium-Titel aller Zeiten ist

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Battlefield 6 sorgt weiter für Schlagzeilen: Laut Mat Piscatella, Branchenanalyst bei Circana (ehemals NPD Group), zählt der Shooter zu den best-performenden Premium-PC-Games, die das Unternehmen je erfasst hat. In einem aktuellen Marktbericht bezeichnete er das Spiel als „bemerkenswert stark“, insbesondere auf PC, wo die Community seit dem Launch außergewöhnlich aktiv ist.

„Wir nennen noch keine konkreten Verkaufszahlen, aber was die Aktivität betrifft, bin ich beeindruckt“, erklärte Piscatella (via TheGameBusiness.com). „In Bezug auf die Nutzerzahlen gehört es zu den besten, die wir je bei einem Premium-Spiel gesehen haben.“

Während die Konsolenversion laut Circana in den USA solide Platzierungen in den Top 10 bis 15 erreicht, ist es vor allem die PC-Community, die für das massive Wachstum sorgt. Das passt zur Tradition der Reihe: Schon seit Battlefield 3 ist der PC die Heimat der engagiertesten Fans.

Warum gerade Battlefield 6 auf PC so stark ist

Electronic Arts bestätigte bereits kurz nach Release, dass Battlefield 6 den größten Launch in der Seriengeschichte hingelegt hat. In nur drei Tagen wurden über 7 Millionen Einheiten verkauft, mehr als jemals zuvor.

Der Titel wurde von Grund auf für moderne Hardware entwickelt und bietet Features, die PC-Spieler besonders schätzen: ultrahohe Framerates, erweiterte Grafikoptionen, ein optimiertes Netcode-System und präzise Steuerung. Die offene Struktur der riesigen Maps spielt ebenfalls eine Rolle. Hier entfaltet sich die Faszination des Spiels am besten!

Battlefield 6, entwickelt von Battlefield Studios, kombiniert klassische großflächige Gefechte mit einem modernen Setting zwischen 2027 und 2028. Das Spiel bringt ein überarbeitetes Vier-Klassen-System, eine vollständige Singleplayer-Kampagne und natürlich den Portal-Modus zurück.

Gaming-Markt im Aufschwung – EA profitiert stark

Circana meldete in seinem September-Bericht zudem ein Wachstum von 11 Prozent bei den gesamten Softwareausgaben der Branche. Besonders stark zulegten nicht-mobile Abos (+32 %) sowie Konsolen- und PC-Spiele (+12 %). Nur der Zubehörmarkt ging leicht zurück.

Neben Battlefield 6 stachen auch andere Titel hervor:

Borderlands 4 erzielte 30 Prozent mehr Umsatz im Launch-Monat als sein Vorgänger.

EA Sports FC 26, NBA 2K26 und Madden NFL 26 dominierten die Sportcharts.

dominierten die Sportcharts. Ghost of Yōtei erreichte Verkaufszahlen, die fast auf dem Niveau von Ghost of Tsushima liegen.

Battlefield 6 zeigt, was PC-Gaming leisten kann

Mit seiner technischen Brillanz, riesigen Schlachten und der treuen Fanbasis hat Battlefield 6 bewiesen, dass der PC weiterhin die Speerspitze des AAA-Gamings bleibt.

Während viele Publisher auf Live-Service-Modelle setzen, schafft es EA hier, das klassische Premium-Spiel mit moderner Technologie zu verbinden und das mit beachtlichem Erfolg.

