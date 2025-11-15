Battlefield 6 könnte noch 2025 zum erfolgreichsten Teil der Reihe werden

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Battlefield 6 entwickelt sich für EA zu einem echten Erfolg. Während die Reihe in den vergangenen Jahren mit durchwachsenen Startphasen (bis hin zu Battlefield 2042) zu kämpfen hatte, scheint die neueste Ausgabe alles wieder geradezurücken. Laut Mat Piscatella, Senior Director bei Circana (ehemals NPD Group), steht BF6 kurz davor, einen historischen Meilenstein zu erreichen: Es könnte noch vor Ende 2025 der meistverkaufte Battlefield-Teil aller Zeiten werden.

Im Gespräch mit YouTuber Kyle Bosman erklärt Piscatella, dass Battlefield 6 nicht nur stark gestartet sei, sondern sich weiterhin außergewöhnlich gut halte. Er formuliert es deutlicher als viele Fans zu hoffen wagten: „Battlefield 6 wird irgendwann dieses Jahr das meistverkaufte Battlefield aller Zeiten … in ein paar Wochen.“

Werbung

Das bedeutet: Die Verkäufe bewegen sich in einem Tempo, das selbst frühere Bestseller wie Battlefield 3 oder Battlefield 1 bald hinter sich lassen könnte. Für EA wäre das ein gewaltiger Erfolg. Vor allem nach den Schwierigkeiten, die Battlefield 1 und Battlefield 2042 zu Release hatten. Vor allem am PC-Markt zeigt sich, dass BF6 viele alte Fans „zurückgeholt“ hat. BF6 gehört neben Dauerbrennern wie Counter-Strike 2, DOTA 2, PUBG und dem neuen ARC Raiders zu den meistgespielten Titeln auf der PC-Plattform von Valve. Zum Vergleich: BF6 hat im 24-Stunden-Peak rund 271.000 Spieler erreicht – Call of Duty (als HQ) inklusive Black Ops 7 (Release war gestern) „nur“ 88.300.

Was steckt hinter dem starken Momentum?

Piscatella ordnet die Zahlen in einen größeren Trend ein: Die Spielebranche ist aktuell so unberechenbar wie selten zuvor. Überraschungshits wie Helldivers 2 oder der Extraction-Shooter Arc Raiders zeigen, wie volatil Spielerinteresse geworden ist. Genau das mache die Branche aber auch so spannend.

Battlefield 6 scheint in diesem Chaos eine klare Ausnahme zu sein: Starker Launch, hohe Spielerbindung und eine gute Patch-Politik die die Fans miteinschließt. Der Analyst lobt ausdrücklich, wie EA und Battlefield Studios das Spiel managen. Ein Satz, den Battlefield-Fans lange nicht gehört haben.

Werbung

Battlefield vs. Call of Duty – Wie realistisch ist der Vergleich?

Natürlich kam im Interview die unvermeidbare Frage: Kann Battlefield 6 gerade in den USA den Dauerbrenner Call of Duty überholen?

Piscatella bleibt vorsichtig: Immerhin sei das Shooter-Franchise von Activision in den USA „eine Macht für sich“. Dank Massenmarkt-Reichweite und jährlichen Releases liege Activision hier praktisch uneinholbar vorn. Aber: Dass Battlefield 6 überhaupt in diese Diskussion rückt, sei ein Signal dafür, wie stark der neue Teil performt. Die Reihe hatte zuletzt kaum eine Chance, Call of Duty überhaupt auf dem Radar zu berühren. Ein Umstand, der sich 2025 erstmals wieder geändert hat. Und das ist gut für die ganze Branche.

Ein Wendepunkt für die Battlefield-Reihe? Die Einschätzung des renommierten Analysten deutet auf etwas hin, worauf viele Battlefield-Fans seit Jahren warten: ein echtes Comeback der Serie. Wenn die Prognosen stimmen, wäre Battlefield 6 der erfolgreichste Titel der Franchise-Geschichte. Ein starkes Signal an EA, dass klassische Multiplayer-Shooter mit klarer Identität weiterhin großes Potenzial haben.

Während Call of Duty wahrscheinlich auch 2025 die US-Jahrescharts dominiert, zeigt Battlefield 6, dass die Shooter-Krone nicht mehr so fest vergeben ist wie früher. Und vielleicht erleben wir gerade den Beginn einer neuen Battlefield-Ära. Eine, in der die Reihe wieder zu alter Stärke zurückfindet. Immerhin erscheint in wenigen Tagen ein verheißungsvolles Update mit der Westwood-Map, die etwas an GTA-Flair mitbringt. Auch für die Zukunft dürfte einiges geplant sein. Ein aktueller Leak deutet auf gleich 9 neue Spielmodi hin, die in naher Zukunft erscheinen sollen.

Battlefield 6 ist für Windows PC (Steam, EA App), Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar.

Werbung

Umfrage

Wie zufrieden bist du mit dem Start von Battlefield 6? Abgegebene Stimmen: –

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!