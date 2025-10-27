Battlefield 6: Eastwood-Map liefert echte „GTA 5-Vibes“ – Vorort, Golfplatz, Golfcarts!
Die neue "Eastwood"-Map in Battlefield 6 fühlt sich an wie ein Abstecher nach Los Santos: breite Straßen, Villenviertel, Pools und ein Golfplatz mit fahrbaren Golfcarts. Der Trailer unterstreicht genau diese Vibes und zeigt, wie nahtlos Fahrzeug-Action und Häuserkämpfe hier zusammengehen.
Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Season 1 startet morgen, am 28. Oktober 2025, mit der Map Blackwell Fields. Eastwood selbst folgt in Phase 2 der ersten Season von Battlefield 6 am 18. November 2025. So bleibt Zeit, die neue Sandbox im Vorort von Südkalifornien vorzubereiten: inklusive Sabotage-Modus und Battle Pickups.
So spielt sich Eastwood: Warum die Map nach GTA 5 schreit!
In Eastwood kämpfst du in einem wohlhabenden Vorort an der Westküste der USA. Dichte Wohngebiete, weite Straßenabschnitte, parkähnliche Areale und der offene Golfkurs sorgen für einen Mix aus engen Feuergefechten und weiten Sichtlinien. Besonders auffällig: die erwähnten Golfcarts, die als spontane Flucht- oder Flankier-Option dienen. Ein Detail, das sofort an die Streifzüge durchs virtuelle Los Santos erinnert.
Werbung
PCGamer.com beschreibt Eastwood als „intensiv, aber atembar“ und hebt Set-Pieces wie einen Heli-Crash durch das Dach des Clubhauses (C-Flagge) sowie abwechslungsreiche Sektoren zwischen A bis E hervor. Genau diese Mischung macht die Map schnell wiedererkennbar – und prädestiniert für chaotische, filmreife Momente, wie man sie aus GTA kennt.
YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.
Eastwood im Überblick
- Karte: Suburb in Südkalifornien, inkl. Golfplatz & Golfcarts – Die bisher größte Map in BF6
- Setting: Koordinierter Angriff an der US-Westküste, Kämpfe durch Häuser, über Straßen und über den Golfkurs.
- Release: am 18. Nov 2025 (Phase „California Resistance“ lt. der offiziellen Roadmap).
- Modi/Features: Sabotage (8v8) & Battle Pickups kommen mit Eastwood-Update
GTA 5-Vibes im Trailer
Achte im Trailer auf die Kontraste: Nahkämpfe in Wohnstraßen, dann offene Flächen am Grün. Perfekt für Sniper-Duelle und schnelle Fahrzeug-Pushes. Die Golfcarts sind mehr als Gimmick: Sie eröffnen kreative Rotationen, die im Vorstadt-Layout oft den Unterschied machen.
Meine Vorfreude ist auf jeden Fall riesig. Eastwood sieht aus als würde GTA 5 mit Battlefield 6 verschmelzen. Das kann etwas Großes werden!
Werbung
Battlefield 6 ist jetzt für Windows PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Verwarnungen an Portal-Maps-Creator ausgeschickt wurden. Der Grund ist kein banaler, immerhin fühlt sich Activision ihrer kreativen Maps beraubt. Außerdem dürfte BF6 einige Rekorde im PC-Sektor aufgestellt haben.
Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!
Feedback melden
Fragen & Antworten
- Diese Fragen wurden geklärt
- Wann kann ich Eastwood spielen?
Am 18. November 2025, als Teil von Season 1 – Phase „California Resistance“.
- Gibt es eine „Westwood“-Map?
Nein. Offiziell heißt die neue Vorstadt-Karte „Eastwood“.
- Warum erinnert Eastwood an GTA 5?
Weil das Set-up – südkalifornischer Vorort mit Villen, Pools, Golfplatz und breiten Straßen – stark an Los Santos erinnert. Der Trailer und Hands-ons zeigen genau diese Tonalität.