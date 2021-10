Battlefield 2042: Diese Funktionen aus alten BF-Spielen gibt es nicht!

"Caspian Border" bietet jede Menge Action in Battlefield 2042. - (C) EA

Die Resonanz für die aktuelle Battlefield 2042-Beta ist gemischt. Einige sind gespannt auf die nächste Generation der Shooter-Serie, aber viele Spieler bemerken den Mangel an Tiefe und vergleichen es mit früheren Battlefield-Spielen. Technische Probleme und Hacker lassen wir mal außen vor.

Battlefield ist bekannt für massive Schlachten, strategische Tiefe und einer Fülle an Funktionen. Doch die Fans sehen das nicht bei Battlefield 2042, zumindest noch nicht in der Beta – die wie DICE sagt, aus einen früheren Build besteht. Viele Spieler sehen sogar einen Rückschritt gegenüber früheren Spielen.

Ein Video von “GreenyMyMan” schlagt derzeit im Sub-Reddit von Battlefield 2042 richtige Wellen. Man sieht welche Funktionen im Spiel derzeit fehlen, und das sind nicht wenige! So wurden die Details bei Zerstörung von Gebäuden stark reduziert, Takedown-Animationen aus der First-Person-Ansicht sind weg, Schadensinformationen wurden entfernt und auch Befestigungen sucht man vergebens. Immerhin eine wichtige Funktion um Verteidigungen aufzubauen.

Battlefield 2042: Beta überzeugt Fans (noch) nicht

Derzeit kennen Spieler nur die Beta, noch nicht das vollständige Spiel. Es ist durchaus möglich, dass DICE viele der Mechaniken aus dem endgültigen Spiel noch nicht hinzugefügt hat. Viele Fans der Serie sind derzeit noch nicht beeindruckt. Viele fühlen sich “eingeschränkt” in den Möglichkeiten, die Battlefield 2042 bietet.

Die Entscheidung des Entwicklers, auf bestimmte Funktionen zu verzichten, könnte daran liegen, dass man den Shooter auch für neue Spieler “zugänglicher” machen wollte. Einige Animationen, die früher in der First-Person-Ansicht dargestellt wurden, gibt es nun in Third-Person. Das könnte daran liegen, dass man die Skins auch mehr in den Vordergrund stellen möchte, mit denen man ja bekanntlich auch etwas zusätzlich verdient. Allerdings sind das nur Spekulationen. Genauso gut könnte man aus finanzieller Sicht einige Animationen gestrichen haben.

Sind Flugzeuge zu stark?

Bekanntermaßen wurden auch stationäre Waffen entfernt: Dadurch sind einige Spieler der Meinung, dass das Ausschalten von Flugzeugen viel schwieriger ist als in den Vorgängerspielen. Gegenüber der vollständigen Version bietet die Beta noch nicht alle Funktionen, wie DICE beteuert hat. Wir sind gespannt auf die Vollversion.

Die Beta hat viele wichtige und ikonische Funktionen von Battlefield entfernt. Manche Fans sind schon der Meinung, dass aufgrund des Feedbacks der Spieler Battlefield 2042 abermals verschoben wird. Bei Halo Infinite war es auch so, als Fans das Gameplay massiv kritisierten. Damals war es auch ein “früher Build”, der gezeigt wurde.

Battlefield 2042 erscheint am 19. November 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.