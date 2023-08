Baldur’s Gate-Fans hoffen auf Remakes der Original-Spiele

Mit dem Erfolg von Baldur's Gate 3 beginnen viele Fans der Serie darüber nachzudenken, ob es an der Zeit für Remakes der Originaltitel wäre.

Baldur’s Gate 3 hat eingeschlagen, völlig überraschend. Auf Steam hält sich der Titel aktuell auf Platz 2. Die PS5-Version steht in den Startlöchern. Doch was ist mit den Original-Spielen? Es gibt bereits zwei andere Baldur’s Gate-Spiele aus den Jahren 1998 und 2000. Obwohl sie einen enormen Einfluss hatten, haben sie keine großen Spielerbasen behalten, was den Erfolg des Nachfolgers umso beeindruckender macht.

Das hat verständlicherweise viele Baldur’s Gate-Fans dazu gebracht, sich zu wünschen, dass Larian die Klassiker neu auflegt. Nachdem sich Larian Studios mit Baldur’s Gate 3 bewährt hat, möchten Spieler, dass die ersten beiden Titel die moderne Remake-Behandlung erhalten und die Geschichte von Gorions Schützling einer neuen Generation von Fans nähergebracht wird, die die Serie zum ersten Mal entdecken.

Die Diskussion hat gerade auf ResetEra begonnen, wo Fans ihre Ideen darüber austauschen, wie Larian diese ikonischen Spiele neu gestalten könnte. Bisher scheinen die Spieler völlig neue Veröffentlichungen zu bevorzugen, die von Grund auf neu aufgebaut werden, anstatt eine treuere Neuauflage.

Baldur’s Gate 1+2 Remakes in der Engine von Teil 3?

Viele Fans der damaligen Spiele können es sich kaum vorstellen, dass Remakes im Stil von Baldur’s Gate 3 daherkommen. Viele sind der Meinung, dass eine rein visuelle Verbesserung durchaus ausreichen würde. Aktuell gibt es 519 Stimmen zur Umfrage. Dabei würden sich zum Zeitpunkt des Schreibens 62,2% Remakes in Form des aktuellen Spiels wünschen. 37,8% könnten sich die “Remakes” in Form von Diablo 2: Resurrected vorstellen.

Was vielleicht einige neue Baldur’s Gate-Spieler nicht wissen. Bereits 2012 wurden “Enhanced Editions” der ersten beiden Spiele veröffentlicht. Die Änderungen waren hauptsächlich kosmetischer Natur, sie verbesserten die Grafik und die Benutzeroberfläche und machten das Spiel insgesamt für Neueinsteiger zugänglicher. Da die “Enhanced Editions” bereits auf den meisten Plattformen verfügbar sind, argumentieren einige Fans, dass es zu früh für eine weitere Neuauflage ist und sprechen sich stattdessen für ein vollständiges Remake aus.

Die Entscheidung, ob es Remakes der ersten beiden Baldur’s Gate-Spiele geben wird – oder nicht – hängt auch nicht bei Larian selbst, sondern bei den Rechteinhabern.

Wem gehört die Lizenz von Baldur’s Gate?

Die Lizenz von Baldur’s Gate gehört zu Wizards of the Coast, einem Unternehmen, das für die Veröffentlichung und Verwaltung von Tabletop-Rollenspielen bekannt ist, insbesondere für Dungeons & Dragons (D&D). Wizards of the Coast ist Eigentümer der D&D-Marke sowie der dazugehörigen Welten und Charaktere, zu denen auch die Welt von Baldur’s Gate gehört.

Baldur’s Gate 3 ist jetzt für Steam verfügbar. Die PS5- und macOS-Version erscheint am 6. September 2023. Das erste Spielwochenende sorgte übrigens für eine Spielzeit von 1.225 Jahren! Aktuell sorgen einige Spieler für chaotische Zerstörung, wie sie in Videos beweisen.