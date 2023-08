Baldur’s Gate 3: Spieler sorgen für chaotische Zerstörung

Baldur's Gate 3-Spieler haben das Spiel auf eine ganz explosive Art und Weise erkundet, die für jede Menge Chaos und Zerstörung sorgt.

In Baldur’s Gate 3 hast du viele Möglichkeiten, deinen Charakter zu gestalten und in der Welt des Spiels zu agieren. Vielleicht spielst du gerne den Gutmenschen, der anderen hilft und das Böse bekämpft. Oder du bevorzugst eine egoistischere Herangehensweise und erledigst Aufgaben nur dann, wenn es dafür eine Belohnung gibt. Doch es gibt auch diejenigen, die einfach nur so viel Chaos und Zerstörung wie möglich verursachen wollen – und das erreichen sie, indem sie einfach alles in die Luft jagen.

Einige besonders destruktive Spieler von Baldur’s Gate 3 haben in letzter Zeit genau das getan. Sie haben die Straßen mit explosiven Fässern gesäumt und diese in einer gewaltigen Kettenreaktion zur Explosion gebracht. Einige Videos, die in den letzten Tagen viral gegangen sind, zeigen die unglaubliche Zerstörung, die sie dabei verursacht haben, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen ihres Handelns.

Baldur’s Gate 3 – Spieler sorgen für Chaos und Zerstörung

X-Nutzer (vormals Twitter) Ellohime hat ein Video seiner beeindruckenden Kettenexplosion auf seinem persönlichen Account hochgeladen. Nachdem er 2 Stunden mit den Vorbereitungen verbracht hatte, stieg Ellohime auf ein nahegelegenes Gebäude und löste mit einem Zauber die Kettenreaktion aus. Eine Serie kleiner Explosionen folgte, die sich allmählich vergrößerten und durch eine Ladeszene hindurch bis zu einer gewaltigen Explosion führten.

HOOOOOOLLLLYYYYYYY EXPLOSSSIONNNNSSS!!!! Vastely improved this attempt!! It def didnt take me 2 hours of prep! 😂 ITS ABOUT SENDING A MESSAGE!! 😈 pic.twitter.com/Epb8DqI1iU — Ellohime (@EllohimeTwitch) August 15, 2023

Für den Aufbau der Zerstörungswut im Spiel benötigen Spieler durchaus lange. In einigen Videos beschreiben Spieler von Baldur’s Gate 3, dass sie dafür 6 bis 8 Stunden Vorbereitungs- und Bearbeitungszeit benötigten.

Die Mühe hat sich gelohnt. Die Zerstörung ist in Baldur’s Gate 3 ist mächtig.

Das Dungeons- und Dragons-Rollenspiel ist jetzt für Steam verfügbar und erreicht bis zu 875.000 Spieler gleichzeitig und schwankt mit DOTA 2 um den zweiten Platz der meistgespielten Titel auf der Valve-Plattform, hinter Counter-Strike: Global Offensive. Die PlayStation 5– und macOS-Version erscheint am 6. September 2023. Larian Studios, die Entwickler hinter dem Sommerhit, haben bereits eine Roadmap um über 1000 Probleme im Spiel zu beheben. Wir haben für euch einen Guide-Artikel erstellt, der die beste Klasse für Baldur’s Gate 3-Anfänger beschreibt.