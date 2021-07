Back 4 Blood: Neuer PC-Trailer zum Koop-Zombie-Shooter veröffentlicht

Back 4 Blood - (C) Warner Bros. Games, Turtle Rock Studios

Warner Bros. Games und Turtle Rock Studios enthüllten heute einen neuen Trailer zum Koop-Zombie-Shooter Back 4 Blood, der den actionreichen Kampf gegen die Infizierten auf PC zeigt.

Das neue Video demonstriert verschiedene Highlights der PC-Version des Spiels, darunter 4K-Auflösung, unbegrenzte Framerate, NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling), Unterstützung von ultraweiten und mehreren Monitoren, Crossplay und verschiedene weitere Optionen, um die Grafikqualität zu erhöhen. Das Video ist aufgrund der Altersbeschränkung nur auf YouTube verfügbar.

Back 4 Blood ist ab 12. Oktober im Microsoft Store, bei Steam und im Epic Games Store für PC erhältlich.

Beta startet am 5. August

Die kommende offene Beta von Back 4 Blood beginnt mit einer “Früheren-Zugriff-Phase” für Vorbesteller von 5. bis 9. August. Spieler können sich auf Back4Blood.com/Beta registrieren, um mit etwas Glück für die Frühere-Zugriffs-Phase ausgewählt zu werden. Die Registrierung garantiert jedoch keine Teilnahme, da es nur eine begrenzte Zahl an Zugangscodes gibt.

Die offene Beta wird von 12. bis 16. August fortgesetzt und steht dann allen Spielern offen. Beide Teile der offenen Beta können auf Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC gespielt werden, inklusive Unterstützung für Crossplay und Crossgen.

Was ist Back 4 Blood?

Back 4 Blood ist ein First-Person Koop Zombie-Shooter von den Machern des von der Kritik gefeierten Franchise Left 4 Dead mit einem aufregenden und dynamischen Moment-zu-Moment-Spiel und stark veränderbarer, anpassungsfähiger Action, um Spieler immer wieder zu faszinieren.

Die Geschichte des Shooters beginnt nach einem katastrophalen Krankheitsausbruch, in dem die meisten Menschen entweder getötet oder vom Teufelswurm-Parasiten infiziert wurden. Durch unaussprechliche Ereignisse abgehärtet und bereit für den Kampf um die Menschheit, hat sich eine Gruppe von Veteranen der Apokalypse, Cleaner genannt, zusammengetan, um sich dem Horror der Infizierten zu stellen und die Welt zurückzuerobern.

Back 4 Blood wird am 12. Oktober 2021 auf Xbox Series X/S (Xbox Game Pass), Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich sein. Vorbesteller erhalten Zugang zur “Früheren-Zugriff-Phase” der offenen Beta vom 5.-9. August, plus “Fort Hope Elite-Waffenskins” als Bonus.