Mit dem 53 Super Bowl erwartet uns nicht nur das Sportereignis des Jahres, sondern auch jede Menge Premieren neuer TV-Spots und Trailern.

Die Filmstudios lassen sich diese Werbefläche jedes Jahr erneut ein kleines Vermögen kosten.

In diesem Jahr brachte Universal Picturesfür Fast & Furious: Hobbs & Shaw, einen kurzen Super Bowl Spot, nachdem man am Freitag bereits den vollständigen Trailer online enthüllt hatte. Paramount Pictures zeigte weitere bewegte Bilder zu ihrem Animations-Film Wonder Park und Disney lies es sich natürlich nicht nehmen einen Toy Story 4-Spot zu präsentieren.

Natürlich durften auch die ganz großen Titel nicht fehlen. Auch wenn letzen Endes nur einer auftrat. Das Spiel begann mit dem ersten Trailer für Avengers: Endgame. Bei unbestätigten Spots ist es in der Regel selten, dass ein Blockbuster während des Super Bowl zum ersten Mal erscheint, aber genau das hat Disney letztes Jahr mit Solo: A Star Wars Story gemacht.

Allerdings ist es wahrscheinlicher, dass der Trailer zu Star Wars: Episode IX während der Star Wars-Celebration, die von 11.-15 April in Chicago stattfindet, Premiere feiern wird.

Und hier findet Ihr alle Trailer die gezeigt wurden:

AVENGERS: ENDGAME

Fast & Furious presents Hobbs & Shaw

WONDER PARK

Alita: Battle Angle

Captain Marvel

TOY STORY 4