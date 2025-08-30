Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian: Neue Einblicke und Vorbestellungen gestartet

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Gust haben neue Informationen zu ihrem kommenden Rollenspiel Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian veröffentlicht. Neben einem frischen Story-Trailer und neuen Screenshots kündigten sie den Start der digitalen Vorbestellungen an. Fans der Reihe dürfen sich damit schon jetzt auf das nächste große Abenteuer in der traditionsreichen Atelier-Serie vorbereiten.

Im Zentrum des Spiels stehen die beiden Protagonisten Rias Eidreise und Slade Clauslyter. Gemeinsam stoßen sie in der Nähe ihrer Heimatstadt Hallfein auf mysteriöse Ruinen, in denen Slades sogenannter Geistkern plötzlich reagiert. Dieser Vorgang öffnet einen Durchgang zu einem geheimnisvollen Alchemisten-Atelier, das voller Rätsel steckt. Auf ihrer Reise entdecken Rias und Slade, dass der Geistkern Portale in neue Dimensionen, die sogenannten Dimensional Paths, öffnen kann.

Die Spieler müssen eine geheimnisvolle Inschrift entschlüsseln, die auf einem Sockel im Atelier eingraviert ist. Stück für Stück enthüllt sich dadurch eine tiefere Wahrheit, die nicht nur die beiden Protagonisten betrifft, sondern auch über das Schicksal von Hallfein entscheidet. Die Kombination aus klassischem JRPG-Charme, tiefgründiger Alchemie-Mechanik und einer frischen Dimensionen-Thematik soll sowohl Serienveteranen als auch Neueinsteiger fesseln.

Neues Gameplay-System rund um Stadtaufbau

Neben den bekannten Mechaniken aus der Atelier-Reihe bringt Atelier Resleriana ein neues Feature: den Wiederaufbau von Hallfein. Im Rathaus „Star Landing“ können Spieler ihre Einnahmen aus Quests und Verkäufen investieren, um die fünf Bezirke der Stadt zu verbessern. Mit jedem Ausbau steigen Level und Rang der Bezirke, was zahlreiche Vorteile bringt. Neue Waren im Inventar, effektivere Ressourcensammlungen und dynamische Veränderungen im Stadtbild sorgen dafür, dass sich das Investieren spürbar lohnt.

Darüber hinaus eröffnet Rias nicht nur ihren eigenen Laden, auch zusätzliche Geschäfte entstehen, die je nach Bezirk spezielle Zutaten und Rezepte bereithalten. Die Bewohner der Stadt vergeben neue Quests, während Besucher wie die beliebten Charaktere Marie, Meruru, Firis und Plachta auftauchen. Durch Gespräche mit ihnen lassen sich kurze Events sowie Bond Quests freischalten, die wertvolle Belohnungen bieten und das Universum der Serie noch enger miteinander verweben.

Editionen, Boni und Season Pass

Neben der Standardversion von Atelier Resleriana wird eine Digital Deluxe Edition angeboten. Diese enthält das Hauptspiel, exklusive Kostüme für alle spielbaren Figuren sowie ein nützliches Item-Paket. Der Season Pass erweitert den Content um zusätzliche Soundtracks, spielbare Heldinnen aus Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator, neue High-Difficulty-Dungeons, weitere Zutaten und Synthese-Items sowie Kostüme für Rias und Slade, inspiriert von Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land.

Spieler, die das Spiel in den ersten zwei Wochen nach Release kaufen, sichern sich zudem exklusive Frühkäuferboni. Dazu gehören das „Activewear Adventuring Set“ für Rias und Slade sowie das „Adventuring Charm Set“. Damit belohnt Gust die treuen Fans, die von Anfang an in die neue Welt von Atelier Resleriana eintauchen möchten.

Allerdings erhalten wir dieses Mal keine mehrsprachigen Übersetzungen, was daran liegt, dass der Vorgänger der Atelier Resleriana-Reihe ebenfalls nur auf Englisch verfügbar war. Gust versicherte jedoch, dass sie das positive Feedback zur mehrsprachigen Lokalisierung von Atelier Yumia durchaus wahrgenommen haben. Eventuell könnten neue Reihen daher auch wieder in weiteren Sprachen erscheinen und nicht nur auf Englisch.

