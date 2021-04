Assassin’s Creed Valhalla: Erster DLC führt Werwölfe ein

Assassin’s Creed Valhalla - (C) Ubisoft

Um das erste Add-On für den neusten Teil der Meuchelmörderreihe Assassin’s Creed: Valhalla schwirren immer noch viele Fragen. Wir haben zwar von einer Fortsetzung von Edward Kenways Geschichte aus Black Flag gehört – Achtung, mit Haken – aber viele Details zum DLC gibt es noch nicht.

Neben einem Release-Zeitraum – 13. Mai 2021 – war uns bisher nur der Ort der Handlung bekannt: Nämlich Irland des späten 9. Jahrhundert. Eine Zeit, in der gälische Clans das Land beherrschten, paganer Aberglaube auf Hirngespinste traf und Wikinger Städte wie Dublin gründeten.

Ein neuer Leak verrät jetzt jedoch mehr Informationen zu den Waffen und Gegnern, die euch im Land der grünen Berge und Schafwiesen im DLC ,,Zorn der Druiden“ erwarten. So sind einige neue Screenshots im Internet aufgetaucht, die offenbar eine Sichel einführen, die euer Eivor als Waffe tragen kann. So hat der Twitter-Nutzer ALumia_Italia drei Screenshots gepostet, die mehrere interessante Dinge verraten.

Zum einen sehen wir vermutlich den Kern des ,,Assassin’s Creed: Valhalla„-DLCs. Die weibliche Eivor, die mit dem irischen Adel neue Allianzen knüpft, um der Siedlung in England zu neuem Ruhm zu verhelfen. Zum anderen sehen wir die pagane Sekte der Druiden, die wohl die Hauptgegner darstellen. Wichtig ist dabei, dass Eivor einen neuen Rüstungssatz trägt, der vermutlich exklusiv aus dem DLC stammt. Auch ist eine sichelförmige Waffe zu erkennen – Miraculix lässt grüßen – mit der gekämpft werden kann.

Assassin’s Creed: Valhalla – Aufstand der Lykaner

Am interessantesten ist aber bestimmt, das auf einem Screenshot – neben dem Druiden-Kult – auch ein Werwolf zu erkennen ist. Der Werwolf – oder doch ein Warg, vom Altenglischen weagh? – trägt dabei eine Augenbinde. Außerdem sind rote Runen auf sein Fell gemalt, die Ähnlichkeiten mit einem Runenstein im Hintergrund zeigen. Womöglich handelt es sich hierbei also um einen Bosskampf.

Dem Franchise sind übernatürliche und mythologische Gegner sicher nicht neu. In Origins kämpfte man bereits gegen ägyptische Götter, Odyssey ließ euch gegen die Sphinx rätseln und bereits in Assassin’s Creed II konntet ihr auf den Kraken stoßen. AC: Valhalla selbst führte euch nach Asgard. Dies war jedoch in die Handlung eingebettet und auf einen Drogenrausch zurückzuführen. Daher wird es interessant herauszufinden, wie solch ein Ungeheuer in das größtenteils historisch akkurate Valhalla passt.

Zorn der Druiden erscheint am 13. Mai.