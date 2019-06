Respawn Entertainment enthüllt im Rahmen der EA PLAY in Los Angeles, dass Apex Legends Saison 2 – Kampfaufladung am 2. Juli für PlayStation 4, Xbox One und PC via Origin erscheinen wird. Die nächste Saison des beliebten Battle Royale-Spiels wird eine elektrisierende neue Legende einführen, einen Ranglistenmodus, einen neuen Battle Pass mit täglichen und wöchentlichen Herausforderungen und vieles mehr. Wer geglaubt hat, dass Kings Canyon für immer so bleibt, hat sich geirrt.

In Apex Legends Saison 2 – Kampfaufladung stößt Natalie „Wattson“ Paquette zum Legendenkader der Apex-Spiele. Sie ist praktisch in der Apex-Arena aufgewachsen und zieht mit ihren Kenntnissen des Kings Canyon und des Elektroingenieurwesens in die Schlacht. Wattson kontrolliert den Kampf mit Hochspannungsbarrieren und einem Mast, der nahende Sprengwaffen abwehrt – jeden, der sie unterschätzt, erwartet ein gehöriger Schock.

In Saison 2 von Apex Legends wird zudem ein gänzlich neuer Modus eingeführt, das Ranglistenspiel 1.0. Dabei werden Spieler anhand ihrer Fähigkeiten gematcht und kämpfen dann um den Spitzenplatz in sechs individuellen Stufen (Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant und Apex Predator). Am Ende der Saison erhalten sie je nach Platzierung exklusive kosmetische Objekte und Belohnungen.

Darüber hinaus bietet Saison 2 einen verbesserten Battle Pass mit neuen Belohnungen, Spezialherausforderungen, weiteren legendären Skins, der Fähigkeit zur Metallherstellung, drei völlig neuen Inhaltskategorien und mehr. Das ist nur ein Teil von dem, was Fans vom Battle Pass dieser Saison erwarten dürfen – mehr Details folgen bis zum Start von Saison 2.

Spieler können sich in Saison 2 auch auf eine neue Waffe freuen, die L-STAR. Dieses Energie-Maschinengewehr verschießt Projektile mit immenser Durchschlagskraft, aber das hat auch seinen Preis: Dauerfeuer führt zu Überhitzung und kurzzeitiger Abschaltung, weshalb man den richtigen Rhythmus finden muss, um die Waffe optimal auszunutzen.

Momentan können die Spieler bis zum 18. Juni beim Ingame-Event Legendäre Jagd unter Beweis stellen, dass sie der ultimative Jäger sind. Dabei meistern sie zeitlich begrenzte Herausforderungen, um seltene, epische und noch mehr legendäre Skins für Waffen und Legenden zu erhalten. Spieler können sich außerdem einen Platz in der neuen Apex-Elite-Warteschlange erkämpfen, wo sie dann gegen die besten Kämpfer antreten und beweisen können, dass sie die Besten der Besten sind. In diese Warteschlange gelangen diejenigen, die es in einem beliebigen Spiel in die Top 5 schaffen.

Besucher der EA PLAY in Los Angeles können schon dort neue Inhalte aus Saison 2 ausprobieren, einschließlich Wattson und L-STAR.