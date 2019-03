Apex Legends-Gamer auf dem PC haben im Spiel schon einige Abstürze erlebt. Der Entwickler, Respawn Entertainment, ist der Sache jedoch nachgegangen und konnte den Fehler identifizieren und die Dinge korrigieren.

Letzte Woche wurden in Apex Legends „Patch 1.0“ einige Stabilitäts- und Leistungsprobleme auf dem PC behoben. Zum einen wurde am PC die Frames/Sekunde auf 300 begrenzt, um die Stabilität zu verbessern, aber der wichtigste Teil des Patches war das Hinzufügen einer TXT-Datei.

Wie es funktioniert, wenn das Spiel auf dem PC abstürzt, schreibt es eine Datei „apex_crash.txt“ in den Ordner „Documents“ (dt.: Dokumente). Da Respawn einige der Probleme von PC-Gamern nicht duplizieren konnte, konnten sie durch das Übermitteln dieser Textdateien an das Team feststellen, ob Abstürze in Apex oder durch Software von Drittanbietern verursacht wurden. Wenn der Absturz im Spiel passiert ist, verwenden die Programmierer die Informationen, um das Problem zu finden und zu beheben.

Finde den Fehler…

Nachdem das Team die kürzlich eingereichten Berichte durchgesehen hatte, stellte es fest, dass eine der Ursachen auf den Speicher zurückzuführen war.

„Die gute Nachricht die .txt-Datei hat uns großartige Informationen gegeben und ein paar Absturzstellen aufgedeckt, und wir haben festgestellt, dass viele davon miteinander zusammenhängen. Eines der Probleme schien durch diese Fehler verursacht zu werden, die am schwierigsten zu finden sind “, sagte Jay Frechette, Community Manager von Respawn. „Aber die apex_crash.txt-Dateien, die wir von Spielern erhielten, hatten viele Informationen, die wir brauchten. Wir hatten den Absturz in keinem unserer internen Tests zuvor gesehen, aber jetzt konnten wir den Fehler endlich reproduzieren und das bedeutete, dass wir ihn finden und beheben konnten. „

Dies sei kein „Ende der Lösung“ für alle erlebten Abstürze, da andere Fälle untersucht wurden.

Andere festgestellte Abstürze beziehen sich auf Probleme mit „Out-of-Memory“ -Objekten. Respawn untersucht die Angelegenheit. Das Team ist nicht sicher, ob dieser Speicherverlust von Apex Legends oder einem „falsch konfigurierten PC“ verursacht wird.

Die kleine Datei an den Entwickler zu senden hat Wirkung gezeigt. Also bitte nicht damit aufhören!