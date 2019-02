Anthem ist bereits im Early-Access verfügbar und schon gibt es ein paar spannende Tipps zum Gamplay. Wie bereits einige Spieler des Loot-Shooters herausgefunden haben ist das Fallen schneller als das Fliegen, wenn es runter gehen soll.

Jeder Bereich in der Spielwelt von Anthem hat eine „künstliche Decke“. Sprich man kann nicht irgendwo 10 Kilometer in die Höhe fliegen. Sollte man das versuchen wird man in einen Windkanal gezogen, welcher einem wieder Richtung Boden steuert. Und da beginnt das Experiment.

So hat Kotaku-Redakteur Ethan Gach den Versuch gemacht, wie man schneller wieder Boden unter den Füssen bekommt. Fallen lassen! Das ist nämlich doppelt so schnell. Der freie Fall passierte in weniger als 5 Sekunden, wenn man hinunter fliegt braucht man fast 10 Sekunden.

Mit Logik hat das natürlich nichts zu tun, aber im freien Fall kommt man schneller voran. Und bei einem Loot-Shooter ist schnelles Vorankommen gar nicht einmal so schlecht. Wer etwas über das Fliegen in Anthem wissen möchte, der sollte sich diese Meldung mit Aussagen der Entwickler ansehen. BioWare hatte nämlich echt damit zu kämpfen in der Entwicklung des Spiels!

