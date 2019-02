Animal Crossing ist für viele ein Must Have für die Nintendo Switch. Umso sehnlicher wird ein Releasedate erwartet.

Animal Crossing für die Switch wird seit seiner Ankündigung sehnlich erwartet. Bisher blieb Nintendo still, was ein Releasedate angeht, abgesehen davon, dass es dieses Jahr erscheinen soll. Allerdings kann man es bereits bei einigen Läden vorbestellen, darunter GameStop. Auf Twitter vermeldete ein Nutzer aus Irland, lovehearts, dass ihr lokaler GameStop ihr den 29. April als Veröffentlichungsdatum preisgegeben hat.

LADS I went into GameStop to have a look at the Switch games and I ended up placing a deposit on a pre-order for the new animal crossing game 😭 it’s going to cost €70 and it has a date of release on 29th April!!! But the guy said that’s an estimate and it could be here earlier — f8 (@Iovehearts) January 7, 2019

Als diese Geschichte schon über zwei Wochen alt war, kam ein weiteret Twitternutzer, der seinerseits in Läden nachgefragt und ebenfalls dieses Datum erhalten hat.

All animal crossing fans, after talking with a manager at Game, I can confirm that the estimated release for animal crossing switch is the 29th of April. And yes there will be a a special switch edition later in the year. #AnimalCrossingswitch trailer estimate February. Get hyped — Sam_RL (@quakescopeszz) January 26, 2019

This is what I was informed from the manager of a Game store, as they get info of games in advance of public announcements and releases. Whether they are supposed to release the information like this I’m not so sure they are. So, it’s worth taking this info with that in mind. — Sam_RL (@quakescopeszz) January 26, 2019

Diesmal sind diverse Seiten auf die Gerüchte aufgesprungen. Gerade mit solchen Informationen aber sollte man vorsichtig sein. Natürlich kann es sich dabei um das Datum handeln, das den Läden übermittelt wurde. Wenn man Animal Crossing Preorder googled, taucht direkt der GameStop Vorbestellerlink auf, wirft aber ein „Access Denied“ aus. Weitere Listungen finden sich von Best Buy, der britischen Seite Game und dem deutschen Händler Gamesrocket. Alle aber ohne Datum bzw. mit einem Platzhalter im Falle von Gamesrocket, die den 31.12.2019 angegeben haben.

Selbst wenn die Geschichte stimmt, dass der Ladenmitarbeiter den 29. April als Datum preisgegeben hat, kann das aber immer noch ein Platzhalterdatum, nicht aber ein Veröffentlichhungsdatum sein. Es bleibt also zu hoffen, dass Nintendo in Bälde die Karten auf den Tisch legt und uns ein offizielles Datum für Animal Crossing nennt. Bis dahin werden wir wohl noch den einen oder anderen Social Media Aufruhr über mögliche Daten sehen.

via Joyscribe