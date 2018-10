Ja es gibt sie, die Cheats und Codes für Red Dead Redemption 2. Insgesamt gibt es (aktuell) 20 davon. Wir haben euch alle „Unterstützungen“ für PlayStation 4 und Xbox One zusammengefasst.

Die Verwendung der Cheats in Red Dead Redemption 2 unterscheidet sich grundlegend von jedem anderen Rockstar-Game aus der Vergangenheit, wie Grand Theft Auto 5 (GTA 5). Anstatt die Tastenkombinationen auf dem Controller zu drücken, muss man dieses Mal Wortphrasen eingeben um die Cheats zu aktivieren. Cheats werden durch Drücken der Y-Taste (Xbox One) bzw. der Triangle-Taste (PS4) im Einstellungsmenü aufgerufen.

Wie auch die Vorbesteller-Bonis haben auch die Cheats gewisse Anforderungen, bevor man sie verwenden darf. Für die Verwendung einiger Cheats muss man die dazugehörige Zeitung im Spiel freischalten. Das passiert durch das Abschließen verschiedenere Missionen und Kapitel während des Spiels.

Schalte die Zeitungen frei, kaufe sie und lese sie, um sicherzustellen, dass du den Cheat anschließend auch verwenden kannst. Die Zeitungsverkäufer findet man in den Städten, die auf der Karte als solche mit einem Zeitungssymbol vermerkt sind. Sobald man eine Zeitung gekauft kaut, kann man sie öffnen.

A simple life, a beautiful death

Schaltet eine Auswahl einfacher Waffen frei: Cattleman Revolver, Lancaster Repeater und Springfield Rifle – Zeitung New Hanover Gazette No. 27 (Valentine, Kapitel 1)



A fool on Command

Artur ist betrunken – Sofort verfügbar

Run! Run! Run!

Ein Rennpferd taucht auf – Sofort verfügbar

You are a beast built for war

Ein Schlachtross taucht auf – Zeitung: Blackwater Ledger No. 72

Abundance is the dullest desire

Code für einen unendlichen Munitionsvorrat – Zeitung New Hanover Gazette No. 27 (Valentine, Kapitel 1)

Greed is american Virtue

Im Inventar findet ihr Schrotflinten, Rifles und semiautomatische Pistolen – Zeitung bei Abschluss von Advertising (the New American Art, Kapitel 3)

You long for sight but see nothing

Nebel auf der Karte verschwindet – Zeitung bei Abschluss Blood Feuds, Ancient and Modern, Kapitel 3

You flourish before you die

Setzt die Stats auf das Maximum – Sofort verfügbar

You seek more than the world offers

Pferd hört eure Pfiffe aus weiterer Entfernung – Zeitung: Hanover Gazette No. 36

Better than my dog

Pferd hört eure Pfiffe aus weiterer Entfernungsofort verfügbar – Sofort verfügbar

Keep your dreams simple

Ein Wagen mit Pferd taucht auf – Sofort verfügbar

Would you be happier as a clown?

Ein Zirkus-Wagen mit Pferd taucht auf – Zeitung: Blackwater Ledger No. 72

Virtue unearned is not virtue

Arthur erhält höhere Ehre-Stats – Zeitung: Saint Denis Times No. 48, Kapitel 4 „Urban Pleasures“

The lucky be strong evermore

Ausdauer von Arthur und Pferd werden auf unendlich gesetzt – Bisher unbekannt

You want more than you have

Ein überlegenes Pferd erscheint – Sofort verfügbar

Vanity. All is vanity

Alle Outfits werden freigeschaltet – Sofort verfügbar



You want punishment

Erhöht sofort die Wanted-Stufe – Sofort verfügbar

Death is silence

Schaltet eine Auswahl leiser Waffen frei: Bogen, Feuerflasche, Tomahawk, Wurfmesser und Machete – Zeitung New Hanover Gazette No. 27 (Valentine, Kapitel 1)



Balance. All is balance

Setzt deine Honor-Werte auf neutral – Zeitung New Hanover Gazette No. 27 (Valentine, Kapitel 1)