Alien: Isolation – Neuer Kinofilm lockt neue Spieler an

Eigentlich ist es gar nicht so verwunderlich, nachdem Alien: Romulus als klassischer Sci-Fi-Horror in den Kinos regelrecht gefeiert wird. Dank des Hype des neuesten Alien-Streifens erlebt auch das zehn Jahre alte Videospiel Alien: Isolation einen erstaunlichen Aufschwung.

Alien: Isolation (Metascore 79/100) entführt dich in eine Welt voller Spannung und Nervenkitzel. Du schlüpfst in die Rolle von Amanda Ripley, der Tochter der legendären Ellen Ripley, die Fans der Alien-Filme bestens bekannt ist. Auf der Raumstation Sevastopol suchst du nach Antworten auf das mysteriöse Verschwinden ihrer Mutter. Doch die Suche wird schnell zum Albtraum: Ein tödliches Alien ist an Bord, und deine einzige Chance zu überleben, ist, es zu überlisten oder ihm aus dem Weg zu gehen.

Das Spiel wurde 2014 veröffentlicht und ist für seine packenden Schleich- und Überlebenselemente bekannt.

Alien: Romulus – Der Grund für den Spieleransturm

Der entscheidende Faktor ist wohl der neueste Film der Alien-Reihe: „Alien: Romulus“. Der Film, der kürzlich in den Kinos startete, hat sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum Begeisterung ausgelöst. Es scheint, dass die Begeisterung für den Film die Fans dazu bewegt, erneut in die Welt des Videospiels von 2014 einzutauchen, um das fesselnde Survival-Horror-Erlebnis neu zu entdecken. Die Rückkehr in diese Welt könnte für viele ein Weg sein, die packende Atmosphäre des Films weiter auszukosten.

Laut den Daten von Steam Charts hat „Alien: Isolation“ im letzten Monat einen beachtlichen Zuwachs an Spielern erlebt. Laut unserer Abfrage bei SteamCharts.com war am 19. August um 21:30 Uhr (deutscher Zeit) ein Spieleranstieg von 45,95 Prozent zu verzeichnen in den letzten 30 Tagen. In effektiven Zahlen sprechen wir hier von 1.790 aktiven Spielern. Natürlich hinkt der Vergleich mit aktuellen Steam-Blockbustern die in die Hunderttausende gehen, aber durchschnittlich tummelten sich im letzten Monat knapp über 400 Spieler in Alien: Isolation auf Steam herum.

In den letzten Wochen gab es auch satte Rabatte von bis zu 80 Prozent auf verschiedenen Plattformen. Aktuell kostet der Titel auf Steam wieder 39,99 Euro. Solltest du als Alien-Fan ein packendes Horror-Spiel suchen, solltest du es dir in die Merkliste geben. Vielleicht gibt es bald wieder gute Preise für den Titel aus dem Jahr 2014.

Alien: Isolation erschien 2014 erstmals für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und Windows PC. Ein Jahr später folgten Linux- und macOS-Versionen. Eine Nintendo Switch-Version gibt es seit 2019. Für iOS und Android erschien der Titel 2021.

