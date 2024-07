Alien: Romulus – Finaler Trailer zum „Sommer-Horror“-Blockbuster

Bereit für den gruseligsten Sci-Fi Horror-Thriller des Sommers? Mit dem brandneuen Trailer zu Alien: Romulus steigt die Spannung ins Unermessliche. Der Kultregisseur Fede Alvarez und der legendäre Produzent Ridley Scott präsentieren den neuesten Teil des erfolgreichen ALIEN-Franchise, der ab dem 15. August in den österreichischen Kinos zu sehen sein wird.

Alien: Romulus führt das erfolgreiche ALIEN-Franchise zurück zu seinen Wurzeln. Eine Gruppe junger Weltraumkolonisatoren stößt in den Tiefen des Alls auf eine verlassene Raumstation. Doch was sie dort erwartet, ist die furchterregendste Lebensform des Universums. Der Film verspricht nervenaufreibende Spannung und atemlose Action. Videospiel-Fans werden durchaus Parallelen ziehen können, wenn du Alien: Isolation gespielt hast.

In den Hauptrollen sehen wir Cailee Spaeny („Priscilla“), David Jonsson („Agatha Christie’s Murder is Easy“), Archie Renaux („Shadow and Bone: Legenden der Grisha“), Isabela Merced („The Last of Us“), Spike Fearn („Aftersun“) und Aileen Wu. F

ede Alvarez, bekannt für seine Regie-Arbeiten an „Evil Dead“ und „Don’t Breathe“, übernimmt die Regie. Das Drehbuch schrieb er gemeinsam mit Rodo Sayagues („Don’t Breathe 2“), basierend auf den Charakteren von Dan O’Bannon und Ronald Shusett.

Ridley Scott, der bereits beim ersten „Alien“-Film und bei den Fortsetzungen „Prometheus“ und „Alien: Covenant“ Regie führte und produzierte, ist wieder als Produzent dabei. Unterstützt wird er von Michael Pruss („Boston Strangler“), Walter Hill („Aliens: Die Rückkehr“, „Alien3“), Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon („3 Engel für Charlie“), Brent O’Connor („Bullet Train“) und Tom Moran („Unstoppable – Außer Kontrolle“) als ausführende Produzenten.

Warum ich mich kaum halten kann bei Alien: Romulus?

Dieser Film bringt alles mit, was das Herz eines Horror- und Sci-Fi-Fans höher schlagen lässt. Die Rückkehr zu den Wurzeln der ALIEN-Reihe verspricht puren Nervenkitzel und schaurige Momente. Mit einer durchwegs vorstellbaren Besetzung, einer packenden Geschichte und der Inszenierungskunst durch Fede Alvarez könnte Alien: Romulus ein absolutes Highlight dieses Sommers werden. Abgesehen vom Marvel-Jesus.

Frühestens ab dem 15. August hast du (und ich) Gewissheit, ob Romulus an frühere Alien-Meisterwerke anschließen kann. Immerhin sieht der Trailer so aus, als hätte man aus den ersten drei Alien-Filmen das Beste herausgepickt und Prometheus und Covenant gekonnt ignoriert.