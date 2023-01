Activision-Blizzard-Deal: Sony in Bedrängnis?

Du magst Koop-Spiele? Nun, Microsoft auch. Einer der Gegner der Microsoft-Activision-Blizzard-Fusion ist Sony, genauer gesagt Sony Interactive Entertainment, die Herausgeber der PlayStation. Man möchte den Deal natürlich nicht abgeschlossen sehen, immerhin würde Xbox damit noch stärker werden. Nun gibt es interessante Details wie Sony sogar Microsoft “helfen” könnte, den Deal abzuschließen.

Was möchte Microsoft? Die Xbox-Herausgeber möchten von PlayStation interne Informationen zu Geschäftspraktiken, exklusiven Deals mit Drittherstellern, Spieleveröffentlichungen- und Entwicklungen erhalten, usw. erhalten, da diese laut Microsofts Meinung für den Fall relevant seien.

Wie Gamedeveloper.com berichtet gibt es juristische Dokumente (via ftc.gov als PDF) die zeigen, dass Microsoft kürzlich seinen Mitbewerber vorgeladen hat, in der Hoffnung, dass Sony sie gegen die FTC “verteidigen”. Mehr oder weniger.

Die Federal Trade Commission (USA) reichte nämlich Klage gegen den Xbox-Hersteller ein, wie auch die Europäische Kommission und sogar Spieler aus Kalifornien. Sony sollte bis zum 17. Januar 2023 auf die Vorladung reagieren und hat Aufschub bis zum 27. Januar erhalten.

Confirmation that Microsoft has subpoenaed Sony Interactive Entertainment as it tries to defend itself from an FTC lawsuit against the MS bid for Activision

Sony notes MS first tried this on Jan 12 but had to re-do it on Jan 17. Sony will likely have a reply on the 27th pic.twitter.com/mWW6tyXML0

— Stephen Totilo (@stephentotilo) January 23, 2023