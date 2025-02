Action-RPG Lost Soul Aside erscheint Ende Mai

Das lang erwartete Action-RPG Lost Soul Aside von UltiZero Games wird am 30. Mai 2025 für PlayStation 5 und PC veröffentlicht. Der Publisher Sony Interactive Entertainment hat zudem bekannt gegeben, dass digitale Vorbestellungen ab dem 19. Februar möglich sein werden.

Entwickelt von Yang Bing, der das Projekt ursprünglich als Ein-Mann-Show begann, verspricht Lost Soul Aside ein episches Abenteuer mit atemberaubenden Grafiken und einem adrenalingeladenen Kampfsystem. „Was als Traum eines Einzelnen begann, hat sich zu einem Spiel entwickelt, das die Grenzen des Action-RPG-Genres sprengen wird“, so Bing.

Die Spielwelt ist eine Mischung aus Science-Fiction und Fantasy, die Spieler in sonnenbeschienene Ebenen, mysteriöse Ruinen und energiegeladene Dimensionen entführt. Doch die Welt ist mehr als nur schön anzusehen – sie steckt voller Geheimnisse, Monster und unvorhersehbarer Ereignisse, die das Abenteuer spannend und abwechslungsreich halten. Der Look des Spiels erinnert ein wenig an das Final Fantasy-Franchise.

Kampfsystem: Schnell, flüssig und stilvoll

Das Herzstück des Spiels ist das Kampfsystem, das darauf ausgelegt ist, Spieler mit seiner Geschwindigkeit, Präzision und Vielfalt zu begeistern. Der Protagonist Kaser verfügt über eine sich verwandelnde Waffe, die sich an den Spielstil anpasst – egal, ob man ein präziser Schwertkämpfer, ein Fan von Fernangriffen oder ein Geschwindigkeitsliebhaber ist.

Ein Highlight sind die Bosskämpfe, die Spieler mit einer Mischung aus Luftmanövern, getimten Kontern und gnadenlosen Angriffen herausfordern. Der Kampf gegen einen riesigen Drachen wurde von Bing als einer seiner persönlichen Favoriten beschrieben – ein visuelles Spektakel, das sich anfühlt, als wäre man Teil eines Actionfilms.

Neben dem Kampf erzählt Lost Soul Aside eine emotionale Geschichte über Kaser, der sich auf eine Reise der Erlösung und Selbstentdeckung begibt. Während er die Wahrheit über seinen drachenartigen Begleiter Arena und ihre gemeinsame Kraft enthüllt, erleben die Spieler eine Mischung aus persönlichen Konflikten und globalen Bedrohungen.

Optimiert für PlayStation 5

Das Spiel wurde speziell für die PlayStation 5 entwickelt und nutzt die Hardware des Konsolensystems optimal aus. Dank der SSD sind die Ladezeiten nahezu nicht vorhanden, während die DualSense-Funktionen wie adaptive Trigger und haptisches Feedback die Immersion verstärken. PC-Spieler müssen sich jedoch keine Sorgen machen – das Spiel wurde auch für PC optimiert und bietet eine flüssige Performance. Es gehört definitiv zu jenen Games, die man dieses Jahr im Auge behalten sollte.