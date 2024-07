Zenless Zone Zero: Erscheint es für Nintendo Switch oder Xbox Series X/S?

Entwickler miHoYo hat letzte Woche Zenless Zone Zero losgelassen, sein neuestes Free-to-Play-Action-RPG. Der Titel erschien auf Konsole derzeit nur für die PlayStation 5 (PS5), doch was ist mit einer Zenless Zone Zero-Version für Nintendo Switch und Xbox Series X/S? Nun, das Spiel hat ein „Exklusiv-Mascherl“.

Wenn du liest, dass ZZZ für Konsole veröffentlicht wurde, dann ist das im Singular. Bereits im Release-Trailer bestätigte Sony, dass Zenless Zone Zero exklusiv für die PS5 ist.

Was bedeutet das für eine mögliche Nintendo Switch- bzw. Xbox Series X/S-Version des Spiels? Nun, wie Sony bestätigte, wird das Action-Rollenspiel mindestens sechs Monate nach dem Release für die PS5 exklusiv sein. Sprich eine Veröffentlichung für andere Konsolen kann frühstens im Januar 2025 stattfinden. Wenn das überhaupt das Ziel von miHoYo ist. Immerhin haben die Herausgeber ihre anderen Spiele Genshin Impact und Honkai: Star Rail bisher nur für PlayStation veröffentlicht.

Zenless Zone Zero hat es in wenigen Tagen geschafft mehr als 50 Millionen Spieler anzulocken. Ob eine Nintendo Switch- bzw. Xbox Series X/S-Version dazu viel mehr beigetragen hätte? Es sieht ganz so aus, als wüsste miHoYo ganz genau, was sie machen.

Wird Zenless Zone Zero irgendwann für Switch und Xbox erscheinen?

Nach all den Fakten, die vorliegen, sieht es sehr unwahrscheinlich aus, dass der Titel außerhalb des PlayStation-Universums für eine andere Konsolen-Plattform erscheinen wird.

Es bleibt also PlayStation-Spielern vorbehalten als Proxy feindliche Dimensionen zu erkunden.

Zenless Zone Zero ist jetzt für Windows, iOS, Android und PlayStation 5 verfügbar.