Zenless Zone Zero: So kommt ihr an Polychrom

Wer mit Gatcha-Games bereits vertraut ist, der weiß man benötigt oft eine Währung um diese gegen Materialien zu tauschen um Pulls aktivieren zu können, mit denen man neue Charaktere oder andere Dinger erhalten kann. In Zenless Zone Zero währen dies zum größtenteil die Polychroms, die gegen die „Masterkasetten“ und die „Verschlüsselten Masterkassetten“ getauscht werden können. Mit denen kann man dann die Suchen nach den Charakteren und W-Motoren starten.

Um an Polychroms zu kommen, kann man natürlich Geld ausgeben oder sie kostenlos farmen. Wer kein Geld ausgeben will, muss entsprechend etwas Zeit in das Spiel investieren um die Polychroms sammeln zu können. Dabei gibt es unterschiedliche Methoden, wo ihr sie als Belohnung erhaltet.

Alltagsaufgaben, Nebenaufgaben und Events

Logt ihr euch täglich ins Spiel ein, könnt ihr mit vier einfachen Alltagsaufgaben täglich 60 Polychroms einsacken. Dazu müsst ihr einfach am Kiosk das Rubbellos holen, einen Kaffee trinken gehen und die Videothek für das Alltagsgeschäft öffnen. Schon habt ihr alle vier Aufgaben erledigt und könnt eure Polychroms einsacken. Beim Rubbelos könnt ihr im übrigen natürlich auch welche gewinnen, das hängt vor allem von Glück ab und bringt in erster Linie Geld ein.

Auch Nebenquest bringen euch Polychroms als Belohnung, wie viele das sind, hängt ganz von der Aufgabe ab. Je nachdem was ihr tun müsst, sind einige der Quests schneller abzuschließen als andere. So sammelt ihr euch über einen gewissen Zeitraum aber einige an Polychroms an.

Es gibt auch Events die immer wieder in einigen Abständen triggern und bei denen ihr Belohnung beim Abschluss erhaltet. Darunter fallen nicht allzu selten auch Polychroms.

VR-Training und Arcade

Du findest das VR-Gerät in der Videothek, sobald du das erste Kapitel der Hauptgeschichte durchgespielt hast. Sobald es freigeschaltet ist, kannst du mit dem Gerät interagieren, um den VR-Trainingsmodus aufzurufen. In diesem Modus findest du verschiedene Agentenkooperationsübungen und Kampftutorials. Die Teilnahme an diesen Übungen hilft dir nicht nur, deine Kampffähigkeiten zu verbessern, sondern jede Herausforderung belohnt dich auch mit Polychromen und anderen Gegenständen.

In der Arcade direkt gegenüber vom Nudelshop könnt ihre kleine Spiele spielen, entweder gegen einen Computer oder gegen andere Spiele. Wenn ihr bestimmte Konditionen erfüllt, erhaltet ihr Belohnungen unter denen auch Polychrome sind.

Erfolge und Charakter Demos

Durch das Spielen von Haupt- und Nebenquests, könnt ihr diverse Erfolge im Bereich „Leben“, „Taktik“ und „Erkundung“ freischalten. Pro Erfolg erhaltet ihr je nachdem 5 bis 20 Polychrome pro Erfolg. Es lohnt sich also soviel wie möglich in Zenless Zone Zero zu entdecken und zu erkunden.

Bei den Gatcha-Banner in der Signalsuche könnt ihr die diversen Agenten, die ihr ziehen könnt, einmal in einer Demo im Kampf testen. Als Belohnung den Abschluss der Übungskämpfe erhaltet ihr 20 Polychrome.

Schreitet im Spiel voran

Während ihr der Story folgt, erhaltet ihr immer wieder Polychrome. Darunter durch das freischalten von Tutorials, durch das erhöhen eurer Inter-Knot-Stufe als auch das Abschließen von Zielen und dem Besuchen der Höhle Null. Wer nicht die Geduld hat, kann selbstverständlich in Zenless Zone Zero die Polychrome auch im Shop kaufen. Bedenkt dabei bitte nur, dass das ziemlich ins Geld gehen kann.