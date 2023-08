Zack Snyder enthüllt Rebel Moon Koop Spiel

Was das wohl werden wird?

Regisseur Zack Snyder hat ein Koop Spiel innerhalb des Universums seiner kommenden Science-Fiction-Actionfilmreihe “Rebel Moon” angekündigt. Der Regisseur von “300” und “Justice League” verkündete das Spiel von der Gamescom 2023-Bühne in Köln, Deutschland, nachdem Zack Snyder den ersten vollständigen Trailer für “Rebel Moon” vorgestellt hatte.

Snyders bisherige Filmkarriere war eng mit verschiedenen Pop-Subkulturen wie Comicbüchern, Horror und Fantasy verbunden. Nach der Veröffentlichung von “300”, basierend auf einem von Comic-Legende Frank Miller geschriebenen und illustrierten Graphic Novel, unterzeichnete Snyder einen Vertrag mit dem Gaming-Riesen EA, um eine Reihe von Videospielen zu produzieren.

Keine der Spiele wurde jemals veröffentlicht und wenig ist über ihre Entwicklung bekannt. Dennoch kann man sicher sagen, dass Snyder schon seit geraumer Zeit Interesse daran hat, sich an der Spieleentwicklung zu versuchen.

Zack Snyder: Wir arbeiten auch an einem Coop Spiel zu Rebel Moon!

Kürzlich wurde berichtet, dass Snyder auf der Gamescom 2023-Bühne auftreten würde, aber wenig war darüber bekannt, worüber genau er sprechen würde. Das nun angekündigte Spiel wurde von Snyder als ein Koop-Rollenspiel beschrieben, das im “Rebel Moon”-Universum angesiedelt ist, in dem die Spieler ihre eigenen individuellen Rebellen erstellen können.

Snyders “Rebel Moon” als Spiel bietet dem Regisseur die Möglichkeit, in ein Unterhaltungsmedium einzutauchen, das ihm bisher weitgehend verschlossen geblieben ist. Snyder sieht “Rebel Moon” als umfangreiche Multimedia-Franchise, wobei der bevorstehende Film – der erste von zwei – nur eine mögliche Ausprägung darstellt.

Zack Snyders “Rebel Moon” Ein Entwicklungsstudio namens “Super Evil Megacorp” wird das Spiel erstellen, das exklusiv auf Netflix’ Spiele-Streaming-Service veröffentlicht wird. Die bisherige Arbeit von Super Evil Megacorp umfasst “TMNT: Splintered Fate”, ein Koop-Beat’em-Up, das im Apple Arcade Store erhältlich ist. Zu den weiteren Projekten gehören der Schlachtfeld-Shooter “Catalyst Black” und “Vainglory”, ein kostenlos spielbares MOBA-Titel.

Die Filme werden eine epische Science-Fiction-Weltraumoper ausmachen, wobei “Rebel Moon” als eine reifere Version von “Star Wars” beworben wird. Tatsächlich begannen die Filme als Idee für eine Serie von “Star Wars”-Filmen. Im Jahr 2012, kurz nachdem George Lucas die Marke “Star Wars” an Disney verkauft hatte, präsentierte Snyder “Rebel Moon” Disney, als das Unternehmen begann zu erforschen, wie diese neue Ära von “Star Wars” aussehen würde.

Disney lehnte letztendlich die Idee ab, aber Snyder behielt sie und hoffte, sie eines Tages zu einem originellen Film zu entwickeln. Nach dem Erfolg seines Zombie-Heist-Films “Army of the Dead” auf Netflix unterzeichnete Snyders Produktionsfirma “The Stone Quarry Productions” einen First-Look-Deal mit Netflix, der dem Streaming-Anbieter den exklusiven ersten Zugriff auf alles gewährt, was Snyders Firma während der Laufzeit des zweijährigen Deals produzieren möchte. Dazu gehören zwei “Rebel Moon”-Filme und nun auch ein Videospiel.

Ein Koop Spiel im “Rebel Moon”-Universum befindet sich derzeit in der Entwicklung.