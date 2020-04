Xbox: Werde ein “Hero From Home” – Microsoft startet Kampagne

Xbox Logo - (C) Microsoft

Redmond/USA – Nach der Coronavirus-Pandemie haben Unternehmen und Einzelpersonen in Spielekreisen begonnen, Spenden für Hilfsmaßnahmen und Organisationen zu leisten, die nach einer Heilung für das Covid-19-Virus suchen. Eine solche Person ist der Synchronsprecher von Master Chief, Steve Downes, der seinen April-Erlös aus der Aufzeichnung persönlicher Nachrichten an das Projekt C.U.R.E. – Die Plattform, die für die Veröffentlichung von Halo verantwortlich ist, kündigte am Freitag eine CDC-Spendenaktion (Centers for Disease Control) an, die Xbox One-Benutzern zur Verfügung steht.

Der Vorteil wurde von Xbox Wire-Chefredakteur Will Tuttle herausgearbeitet, der sagte, der “neue und einfache Weg, einen Beitrag zu leisten”, sei die Antwort von Xbox auf diejenigen, die bei “den Aktivitäten und Leidenschaften” helfen möchten, die sie im Heimatland (USA) tun. Microsoft Rewards-Mitglieder können die gesammelten Punkte über eine CDC Foundation-Schaltfläche im Xbox One-Dashboard anbieten. Microsoft vergleicht alle 1.000 Punkte mit einer Spende von 1 US-Dollar.

Laut dem Beitrag gehören zu den häufigsten Möglichkeiten für Spieler, Microsoft Rewards zu sammeln, das Spielen neuer Spiele und das Abschließen von Quests über den Xbox Game Pass, das Ausleihen oder Kaufen von Inhalten über die Microsoft Movies & TV-App sowie das Einkaufen im Microsoft Store.

Da die Welt aufgrund erzwungener sozialer Distanzierung zum Stillstand kommt, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen, ist unklar, wie sich die aktuelle Situation auf die bevorstehende Einführung von Konsolen der nächsten Generation genau auswirken wird. Xbox-Chef Phil Spencer sagte die Xbox Series X wird (noch) nicht verschoben. Auch Mitbewerber Sony hält an 2020 für den Release der PlayStation 5 fest.

Quellen: Xbox Wire, CDC Foundation, Give with Bing