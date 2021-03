Xbox Live Gold: Mit diesem Trick holt man sich 5 Spiele kostenlos

Xbox Live Gold

Xbox Live Gold ist Region-frei, was von Vorteil sein kann, wenn man einige der kostenlosen Bonusspiele beanspruchen möchte.

Microsoft bietet diese Spiele im Rahmen der Xbox Live Gold-Aktion in Japan und Argentinien an. Man benötigt lediglich ein Xbox Live Gold- oder Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement, um diese zu beanspruchen. All dies sind Xbox 360-Spiele, daher gibt es leider nicht viele große Namen. Trotzdem ist kostenlos, sodass es nicht schaden kann, sie zu ergattern, um sie der Spielebibliothek hinzuzufügen. Wenn man möchte.

Wie komme ich zu den kostenlosen Xbox Live Gold-Spielen?

Die Methode, sie kostenlos zu bekommen, ist recht einfach. Klicken einfach auf die angegebenen Links. Wähle dann das regionale Konto, entweder Japan, Argentinien oder Korea, damit diese Spiele als kostenlos angezeigt werden. Natürlich sollte man vorher im Browser auf der Microsoft-Webseite angemeldet sein, sonst wird das nichts.

Wenn man schon länger Mitglied bei Xbox Live Gold ist, könnte es natürlich sein, dass man eines dieser Spiele bereits hat.

Wer keine Lust auf 3D-Fußball hat, der wird mit Sensible World of Soccer richtig Freude haben.

Solche Werbegeschenke gab es bereits in der Vergangenheit immer wieder. Und da Xbox Live Gold nicht auf Regionen beschränkt ist, kann man – mit diesem einfachen Trick – ebenfalls mitschneiden.

