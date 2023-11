Xbox Game Pass bekommt einen der größten Hits von 2023

Gestern Abend wurden zwei neue Spiele im Xbox Game Pass für Xbox-Konsolen, PC und Cloud veröffentlicht, ohne eine vorherige Ankündigung. Das Außergewöhnliche an dieser unerwarteten Veröffentlichung ist, dass eines der neuen Spiele eines der größten Hits des Jahres 2023 ist. Xbox hat weder Informationen über die beiden neuen Spiele veröffentlicht, noch sie gestern Abend erwähnt, als sie hinzugefügt wurden. Bis heute hat sich daran nichts geändert.

Beide Spiele kommen vom Entwicklerstudio Gunfire Games, das bekannt war für einige Darksiders-Spiele, bevor es Remnant herausbrachte: From the Ashes in 2019 und dessen noch erfolgreicherer Nachfolger Remnant 2 im Jahr 2023. Da der Vorgänger ungefähr zur gleichen Zeit herauskam, ist Remnant: From the Ashes nicht besonders bemerkenswert, besonders weil die Handlung der beiden Spiele nicht miteinander verbunden ist. Trotzdem ist Remnant 2 eines der wichtigsten Spiele im Xbox Game Pass für 2023.

Wie lange die beiden Spiele über Xbox Game Pass erhältlich sein werden, ist unklar, da Microsoft diese Informationen in der Regel nicht veröffentlicht. Wir wissen jedoch, dass Xbox-Game-Pass-Abonnenten jedes Spiel direkt mit einem Rabatt von 20 Prozent kaufen können, solange es über den Abonnementdienst verfügbar ist. Wir wissen auch, dass es normalerweise rund 90 Euro kosten würde, beide Spiele zu kaufen und zu spielen, also ist es ein großartiges Angebot für Abonnenten, dass beide Spiele jetzt im Game Pass enthalten sind.

Remnant 2 ist die Fortsetzung des Bestsellers Remnant: From the Ashes, in dem die Überlebenden der Menschheit gegen neue tödliche Kreaturen und gottähnliche Bosse in furchterregenden Welten antreten müssen. “Erforschen Sie allein oder mit zwei Freunden die Tiefen des Unbekannten im Koop-Modus und verhindern Sie damit die Zerstörung der Realität durch das böse Übel. Um erfolgreich zu sein, müssen die Spieler auf ihre eigenen Fähigkeiten und die ihres Teams bauen, um selbst die schwierigsten Herausforderungen zu meistern und die Ausrottung der Menschheit zu vermeiden.”