Insgesamt kündigte Microsoft 8 neue Games an, die von heute bis zum 6. Juni dem Xbox Game Pass hinzugefügt werden.

Mit der Xbox Games Pass-App können per Android oder iOS die neuen Titel bereits unterwegs auf die Konsole geladen werden.

Metal Gear Survive – 23. Mai

In Metal Gear Survive erstellst Du Deinen eigenen Charakter und erlebst das Stealth-Action-Gameplay der Serie mit neuen Survival-Elementen. Baue Waffen, errichte ein Basislager, erkunde das Unbekannte und entwickle die notwendigen Fähigkeiten, um in dieser feindlichen Umgebung zu überleben. Im Koop-Modus stellst Du ein Team von vier Spielern zusammen, infiltrierst Gebiete und stellst Dich Horden von Kreaturen. Platziere Schutzmauern und richte die Waffen strategisch gegen immer stärker werdende Feinde aus. In diesen kooperativen Missionen sind Teamarbeit und Einfallsreichtum der Schlüssel zum Erfolg.

The Banner Saga – 23. Mai

Schmeiß Dich in den Fellumhang und werde Teil einer Wikingergeschichte, in der Du das Ende der Welt verhinderst. Deine Entscheidungen im Kampf und auf der Reise beeinflussen Deine persönliche Geschichte und sorgen für ein individuelles Spielerlebnis. Kümmere Dich um die Bedürfnisse Deiner Untergebenen oder entscheide Dich zu Gunsten Deines Anführers: Am Ende entscheidest Du, welchen Weg du einschlägst.

Void Bastards – 29. Mai

Void Bastards ist ein revolutionärer neuer Strategie-Shooter, der sowohl Deinen Verstand testet als auch Deine Treffsicherheit trainiert. Führe die Gefangenen der Void-Ark durch verfallene Raumschiffe und die unzähligen Gefahren des Sargasso-Nebels. Auf Deiner Reise beweist Du Dich im Kampf, koordinierst das Raumschiff, sammelst Vorräte, arbeitest mit improvisierten Werkzeugen und vieles mehr!

Dead by Daylight – 30. Mai

Der Tod ist kein Ausweg. Dead by Daylight ist ein Multiplayer-Horrorspiel für fünf Spieler, bei dem ein Spieler die Rolle des wilden Killers übernimmt. Die vier anderen Spieler hingegen legen alles daran, dem Killer zu entkommen. Das klingt einfacher als es ist, denn die Umgebung der Spiel-Szenarien ändert sich jedes Mal, wenn Du spielst.

Outer Wilds – 30. Mai

In Outer Wilds erkundest Du ein Sonnensystem, das mit Geheimnissen und Gefahren gleichermaßen zur Erkundung einlädt. Eine Vielzahl verschiedener Werkzeuge unterstützt Dich beim Weltraum-Backpacking: darunter ein eigenes Raumschiff und ein Jetpack, eine Vermessungssonde zum Erkunden und Fotografieren und ein Signalskop, mit dem Du Audiosignale aufspürst und Orientierungspunkte aus der Ferne betrachtest.

Full Metal Furies – 6. Juni

Verteidige eine vom Krieg zerrüttete Welt, die kurz vor der Auslöschung steht. In Teamarbeit stellst Du Kombos zusammen, die Deinen Feinden massiven Schaden zufügen. Wähle Deinen Helden, entwickle Deinen Kampfstil und lerne Spezial-Attacken, die die Welt retten können.

The Banner Saga 2 – 6. Juni

In The Banner Saga 2 erwarten Dich neue Klassen wie die Horseborn-Rasse und noch mehr Entscheidungsmöglichkeiten, die den Ausgang der Geschichte beeinflussen. Du hast bereits den Vorgänger des Titels gespielt? Übertrage Deinen Speicherstand einfach in den zweiten Teil der Serie und starte mit Deinen individuellen Entscheidungen und Lieblingscharakteren in The Banner Saga 2.

Superhot – 6. Juni

Superhot ist ein Shooter aus der Ego-Perspektive, der die Grenzen zwischen Strategie und Chaos vermischt. Der Clou: Die Zeit im Spiel schreitet nur dann voran, wenn Du Dich bewegst. Überlege Dir Deinen nächsten Schritt genau, denn im Spiel gibt es keine regenerierenden Gesundheitsriegel und keine bequem platzierten Munitionskisten. Du bist auf Dich gestellt, in der Unterzahl und unterlegen. Schnappe Dir die Waffen Deiner Gegner und stürze Dich in den Kugelhagel.