Nachdem bereits am 11. November einige Liste an neuen Games für den Xbox Game Pass angekündigt wurde, zieht Microsoft weiter nach!

So ergänzen The Gardens Between, Mutant Year Zero und Strange Brigade die Auswahl im Abo-Dienst.

The Gardens Between – ab dem 29. November

The Gardens Between ist ein surreales Rätselabenteuer, in dem die beiden Freunde Arina und Frendt in eine geheimnisvolle Welt schöner Garteninseln eintauchen. Gamer manipulieren die Zeit, um Rätsel zu lösen und die Geheimnisse jeder Insel zu entdecken.

Mutant Year Zero: Road to Eden – ab dem 4. Dezember

Mutant Year Zero: Road to Eden ist ein taktisches Abenteuerspiel mit rundenbasiertem Kampf und Echtzeit-Erkundung einer postapokalyptischen Welt. Man übernimmt das Kommando über eine einzigartige Gruppe mutierter Soldaten und kämpft ums Überleben.

Strange Brigade – ab dem 6. Dezember

Xbox Gamer schließen sich einer Eliteeinheit außergewöhnlicher Abenteurer an und erkunden die dunkelsten Ecken Ägyptens, wo sich mythologische Bedrohungen manifestieren! Strange Brigade bietet eine atemberaubende Kampagne im Stil der 1930er Jahre. Spieler tauchen ein in ein Abenteuer voller Gefahren und Intrigen für ein bis vier Spieler.

