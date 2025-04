WWE 2K25: Update 1.07 Patch Notes veröffentlicht

Die neueste Aktualisierung für WWE 2K25 im April 2025 bringt zahlreiche Verbesserungen und neue Inhalte. Neben der Einführung neuer Championship-Gürtel wurden verschiedene Spielmodi optimiert, um die Spielerfahrung insgesamt zu verbessern. Seit fast einem Monat begeistert das Spiel Wrestling-Fans mit einer umfangreichen Liste spielbarer Charaktere sowie der Rückkehr beliebter Features wie Chain Wrestling und intergeschlechtlichen Matches.

Darüber hinaus bietet WWE 2K25 den neuen Online-Multiplayer-Modus „The Island“ und eine historische Reise durch die Wrestling-Welt im „Bloodline“-Showcase-Modus. Ähnlich wie Wrestler ihr Repertoire für zukünftige Kämpfe weiterentwickeln, arbeiten die Entwickler bei Visual Concepts kontinuierlich an Verbesserungen. Seit dem Start von WWE 2K25 gab es bereits mehrere Updates, die vor allem technische Probleme in Modi wie MyRise und Universe sowie in bestimmten Matchtypen, etwa dem Vier-gegen-Vier-War-Games-Match, behoben haben.

Da Spieler regelmäßig Fehler melden, gibt es stets Optimierungsbedarf. Das Update 1.07 ist nun live und bringt zahlreiche Fehlerbehebungen sowie spielerische Anpassungen. Neben neuen Titeln wie dem NXT Championship und dem NXT Women’s Championship wurden das „Saturday Night’s Main Event“-Arena hinzugefügt. Zudem können MyGM-Spieler ihre weiblichen Superstars nun um Midcard-Titel auf Raw, Smackdown und NXT kämpfen lassen.

Das bringt das neuste Update für WWE 2K25

Viele der neuesten Änderungen betreffen Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen, insbesondere in Bereichen wie Kameraführung, der Erstellung von Charakteren und Arenen sowie den Modi MyGM und Universe. Darüber hinaus wurden einige Einzugsvideos aktualisiert, sodass sie den aktuellen TV-Auftritten der Wrestler besser entsprechen. Außerdem können Spieler jetzt in Universe den Sieg-Niederlagen-Verlauf der Wrestler nachverfolgen.

Weitere Updates werden sicherlich folgen, vornehmlich mit dem ersten DLC-Paket, das am 14. Mai erscheinen soll. Dieses wird neue spielbare Charaktere enthalten, wobei der Fokus auf aufstrebenden Superstars liegt – zusätzlich gibt es Gerüchte über einen prominenten Gastauftritt von Travis Scott. In den kommenden Monaten sind weitere DLCs und Aktualisierungen geplant. Bis dahin genießen WWE-Fans die neuesten Verbesserungen und fiebern dem bevorstehenden WrestleMania-Event entgegen.

Quelle: Gamerant