WWE 2K25: Erster Cover Star bekannt gegeben

WWE 2K25 hat seinen ersten Cover-Star bekannt gegeben, und es ist der legendäre Undertaker. Der neueste Teil der WWE 2K-Reihe hat schrittweise neue Gameplay-Features und Charaktermodelle enthüllt, um die Vorfreude der Fans zu steigern. Ähnlich wie bei früheren Spielen beginnt WWE 2K um diese Zeit, mehr Details über Coverstars, Gameplay und andere Funktionen zu veröffentlichen.

Bei WWE 2K24 waren Cody Rhodes, Rhea Ripley und Bianca Belair auf dem Cover, einschließlich einer Sonderausgabe, die das 40-jährige Jubiläum von WrestleMania feierte. Während WWE 2K25 seine aktuellen Cover-Stars noch nicht vollständig enthüllt hat, wurde kürzlich auf Social Media bekannt gegeben, dass der Undertaker die Deadman Edition des Spiels zieren wird. Diese spezielle Edition könnte eine Hommage an die beeindruckende Karriere des legendären Wrestlers sein, der 2025 sein 35-jähriges Jubiläum feiert.

The Deadman Rises… Again. ⚰️

No one escapes the darkness when The Undertaker arrives. Rest in peace… or don’t. #WWE2K25 pic.twitter.com/5ljilaROY0

— #WWE2K25 (@WWEgames) January 27, 2025