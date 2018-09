Die Dateigröße des kommenden NBA 2K19 auf der PlayStation 4-Festplatte ist nun bekannt geworden. Wenn ihr das Produkt digital kauft, dann benötigt ihr 48,56 GB freien Speicherplatz.

Kauftipp:

NBA 2K19 Standard Edition [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 69,95 bestellen

NBA 2K19 von 2K Sports startet am 11. September für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC. Die „20th Anniversary Edition“ kommt bereits am 7. September.