WWE 2K23: Serverabschaltung am 6. Januar 2025

Fans der WWE-2K-Reihe haben schlechte Nachrichten erhalten: Die Server für WWE 2K23 werden am 6. Januar 2025 für immer abgeschaltet. Dies bedeutet, dass alle Online-Funktionen des Spiels, einschließlich Online-Matches und Community-Kreationen, ab diesem Datum nicht mehr verfügbar sein werden. Das Spiel wurde im März 2023 veröffentlicht und wird somit vor seinem zweiten Jubiläum offline gehen. Diese Entscheidung ist Teil einer zunehmenden Tendenz bei 2K, die Server von WWE-Spielen vorzeitig abzuschalten. Schon WWE 2K22 erlitt dasselbe Schicksal, was viele Fans enttäuscht hat.

Die Abschaltung der Server wird nicht nur das Online-Erlebnis beeinträchtigen, sondern auch den Wert des Spiels insgesamt mindern, da ein großer Teil des Inhalts auf der Online-Funktionalität basiert. Die PS4- und Xbox-One-Versionen des Spiels wurden bereits von den digitalen Verkaufsplattformen entfernt, und es besteht die Möglichkeit, dass auch die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen folgen werden. 2K hat erklärt, dass die Abschaltung der Server notwendig ist, um Ressourcen auf zukünftige Spiele zu konzentrieren. Dennoch hat diese Entscheidung bei vielen Spielern auf Unverständnis gestoßen, da sie das Gefühl haben, dass ein Spiel, das noch nicht zwei Jahre alt ist, zu früh offline geht.

