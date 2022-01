WWE 2K22: Rey Mysterio am Cover, Vorbestellbonus und mehr durchgesickert!

Laut Nils Ahrensmeier von TechnikNews wird Rey Mysterio sowohl auf dem WWE 2K22-Cover der regulären als auch der Deluxe-Edition des Spiels zu sehen sein.

Wie Ahrensmeier weiter schreibt, wird es einen 3-tägigen Early-Zugang geben, verfügbar am 8. März.

Die Deluxe Edition von WWE 2K22 wird alles enthalten, was auch die Standard-Version des Spiels bringt, sowie das “Undertaker Immortal Pack sowie den Season Pass”.

Was steckt im Undertaker Immortal Pack?

Wann erscheint WWE 2K22?

Das Spiel dürfte wohl, wenn man etwas nachrechnet, am 11. März 2022 seinen Releasetermin haben.

Exclusive first look at the #W2K22 Cover, pre-order soon pic.twitter.com/d7BhmgbrKk

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) January 16, 2022