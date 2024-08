Warzone-Spieler enttäuscht von Update: Gibt es keine Lösung gegen Cheater?

Ein neues RICOCHET Anti-Cheat Update stellen viele Call of Duty: Warzone-Spieler nun in Frage. Warum die Spieler so unzufrieden sind? Nun, viele empfinden das Update einfach als „nutzlos“, weil es nichts gegen Cheater unternimmt. Die Entwickler hatten RICOCHET eingeführt, um das Spiel sicherer zu machen, doch die Probleme bestehen weiterhin.

Welche Probleme gibt es bei der neuen Update-Version? PC-Spieler konnten sich als Konsolennutzer tarnen, weil sie über den Game Pass spielten. Auch wenn die Entwickler diese Praxis unterbunden haben, gibt es nach wie vor Chaos durch Hacker.

Das neueste Update schließt einige Lobby-Scraping-Apps aus, die es Cheatern ermöglichen, Spieler in der Lobby zu überprüfen und ihre Chancen zu verbessern.

Warum ist das Update umstritten? Viele Spieler finden, dass dieses Update wenig gegen echte Cheater wie Aimbotter und Wallhacker ausrichtet und konzentrieren sich stattdessen auf weniger relevante Probleme.

To combat boosting and stream sniping, RICOCHET Anti-Cheat is deploying updates targeting lobby scraping apps. Call of Duty will shut down for players with these apps active.

Applications that tamper with game memory are prohibited by our Security…

