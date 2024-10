Vorbestellungen für Jubiläum-PS5-Konsole von Einzelhändler storniert

Ein großer Einzelhändler in Großbritannien hat damit begonnen, Vorbestellungen von Kunden für die PS5 30th Anniversary-Konsole zu stornieren. Bereits Ende September begann Sony mit dem Verkauf seiner 30th Anniversary PS5 Slim, des PS5 Pro-Bundles, des PS Portals und der DualSense-Controller über seine PlayStation Direct-Website. Bis auf die PS5 Pro folgten Bestellvorgänge bei ausgewählten Einzelhändlern. Nun gibt es in Großbritannien eine Reihe an Stornierungen bei einem Händler.

Argos hat damit begonnen Vorbestellungen für die PS5 Slim 30th Anniversary-Konsole zu stornieren. Als die Bestellung vor 5 Tagen online ging war der Bestand streng limitiert. Einige PlayStation-Fans hatten sicherlich ihre Freude, als der Bestellvorgang durchging. Nun bekommen einige von ihnen jedoch eine E-Mail, in denen sie darüber informiert werden, dass ihre Bestellungen storniert wurden.

Warum Argos die Bestellungen zurückgenommen hat? Nun, der Grund ist, dass der Laden mehr Vorbestellungen an Kunden zugeteilt hat, als er von der PS5 30th Anniversary-Konsole auf Lager hatte.

Das Problem das britische Kundschaft bei Argos hat ist nicht nicht neu. Nur wenige Minuten nachdem die Vorbestellungen auf PlayStation Direct in Großbritannien gestartet waren war sie auch schon ausverkauft.

@ArgosHelpers is this a joke preorder made last Thursday confirmation received now can’t get this elsewhere as it was a limited run. I want my item @Argos_Online @IGNUKDeals pic.twitter.com/1nWJ0xoo8W

— Natalie ❤️ (@Natty301288) October 14, 2024