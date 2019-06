EA hat heute auf der EA Play mit dem VOLTA Football-Modus einen neuen Modus für FIFA 20 angekündigt. Der Modus wurde vom Kleinfeld-Fußball inspiriert, der weltweit auf Straßen, in Cages und auf Futsal-Feldern gespielt wird. Einen ersten Trailer könnt ihr unterhalb der News-Meldung finden.

In VOLTA Football können die Spieler ihren eigenen Charakter erschaffen, ihren individuellen Stil finden und realistischen Straßenfußball erleben. Ein komplett neues, auf authentischem Fußball basierendes Gameplay-System versetzt die Spieler in die Freestyle-Atmosphäre der Straße. Der Modus bietet neue Tools wie vereinfachte Flicks und Spezialbewegungen, neue Flair-Animationen und die Option, Wände ins Spiel einzubeziehen. EA hat dazu auch eine eigene Webseite zu FIFA 20 eingerichtet, bei der es umfassende Informationen dazu gibt.

„In diesem Jahr haben wir mit VOLTA Football ein völlig neuartiges Spielerlebnis ins Spiel integriert, das die Anfänge zahlreicher Fußballer auf der Straße widerspiegelt. Dieser einzigartige Aspekt des Fußballs ermöglicht unseren Spielern ein Erlebnis, das es bislang in EA SPORTS FIFA nicht gab“, erklärt Aaron McHardy, Executive Producer bei EA SPORTS FIFA. „Außerdem haben wir uns auch auf zentrale Gameplay-Updates konzentriert, die im Spiel für noch größeren Realismus und noch höhere Qualität sorgen. Und da der Kleinfeld-Fußball in EA SPORTS FIFA 20 eine entscheidende Rolle spielt, können die Spieler das, was sie auf der Straße gelernt haben, auch im Stadion einsetzen und umgekehrt.“