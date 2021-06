Valve wird bei der PC Gaming Show 2021 dabei sein

(c) Valve

PC Gamer hat einige der Aufstellungen und Details für die PC Gaming Show 2021 enthüllt, einschließlich der Tatsache, dass Valve dort zum ersten Mal auftreten wird.

Es ist noch nicht klar, inwieweit Valve auf der Show erscheinen wird, wobei PC Gamer sie als „eine Nachricht von Valve zu Steam“ auflistet. Was auch immer das ist, es könnte interessant werden, wenn man bedenkt, dass sie noch nie zuvor auf der PC Gaming Show waren.

Eine mögliche Enthüllung, die Valve haben könnte, betrifft den SteamPal, eine Handheld, der durch den Quellcode von Steam durchgesickert ist. PC Gamer sagt, dass sie eine Nachricht „über Steam“ haben, und der SteamPal würde in diesen Bereich passen. Die Tatsache, dass Valve ganz unten auf der Liste steht, macht es auch wie ein „Noch eine Sache“ -Moment, die Show zu beenden.

Valve hat auch bestätigt, dass sie in den letzten Jahren an mehreren verschiedenen Spielen gearbeitet haben. Ob sie bereit sind sie zu zeigen ist allerdings eine andere Geschichte.

Das ist jedoch noch nicht alles, was PC Gamer über die PC Gaming Show 2021 enthüllte, da der Beitrag auch einige der anderen Teilnehmer und die zu erwartenden Dinge beschrieb. Zu den Highlights aus der langen Liste gehören ein Blick auf Dying Light 2 und seinen Protagonisten, ein neuer Trailer zu Vampire The Masquerade – Swansong, Neuigkeiten von den Orcs Must Die! Franchise und das Versprechen von Enthüllungen für unangekündigte Spiele.

Die PC Gaming Show des letzten Jahres enthüllte die Existenz von Persona 4: Golden, Godfall erhielt eine PC-Übersicht und verschiedene Trailer und wurde für Indies und andere Spiele aktualisiert. Es gibt Gerüchte über eine Portierung von Persona 5 Royal, obwohl es derzeit nicht allzu viel gibt, um diesem Glauben zu schenken.

Die Dinge werden heiß, während wir uns der E3 2021 und den umliegenden Veranstaltungen nähern. Zu den größten Gerüchten gehören eine Ankündigung für Final Fantasy Origins und ein Guardians of the Galaxy-Spiel von Eidos Montral, die wir beide bei der Präsentation von Square Enix sehen sollten.