Der Valve-Boss, Gabe Newell, steht vor einer Gruppe von Valve-Mitarbeitern, die für das beeindruckende neue Valve Index VR- System verantwortlich sind. Daneben noch ein paar Leute aus der Spielewelt, die interessiert sind auf die ersten Index-Einzelheiten. Und er macht einige dünne (und verhüllte) Hinweise auf die Veröffentlichung von Half-Life 3. Er kann es einfach nicht lassen.

Seit Ewigkeiten gibt es verlockende Gerüchte, wonach Valve an einem Virtual-Reality-Spiel aus dem Half-Life-Universum arbeitet. Jeder Hinweis auf die Veröffentlichung von Half-Life 3 im Index ist jedoch hoffnungsvoller als auf irgendetwas Konkretem. Das von Valve gelieferte Testkit enthält mit Sicherheit nichts zum Testen des neuen VR-Systems.

Das heißt aber nicht, dass es niemals passieren wird. Auf der Index-Launchparty gestern Abend stand Gabe Newell vor der Versammlung und sprach in nicht ganz so kryptischen Worten über die Meilensteine ​​von Valve und darüber, was die Zukunft bringen könnte. Er sprach über den „kritischen Meilenstein“, den die Indizes-Headsets darstellen (Mehrzahl).

„In unserer Geschichte bei Valve haben wir viele wichtige Meilensteine ​​erreicht“, heißt es in einem Video, das bei Reddit gepostet wurde. „Index ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Dies ist ein bedeutender Durchbruch auf diesem Gebiet.“

Die Zukunft von Valve

Er zeigt auch auf, was die Zukunft für nachfolgende Versionen des Valve Index VR-Systems bereithält, und schlägt vor, dass Pläne für einen „nicht angebundenen Index“ sowie „revolutionäre“ Ideen für Optiken und Displays der nächsten Generation vorliegen. Aber diese echte VR-Technologie der nächsten Generation ist eine andere Geschichte…

„Meilensteine ​​sind nicht wirklich das Ende von allem“, fährt Newell fort, „sie sind wirklich der Anfang.“ So führte Half-Life zu Half-Life 2, Source zu Source 2, und die Experimente, die wir mit Team Fortress 2 durchgeführt haben, ermöglichten es uns, DOTA zu bauen. Artefakt ist der Grund, warum wir Underlords machen können.“ „Vielleicht führt uns die Zahl 2 eines Tages zu dieser glänzenden ganzen Zahl, die irgendwo auf einem Berg leuchtet … wir müssen es nur sehen.“

Also ja. Half-Life 3 bestätigt. Nochmal. Irgendwann. Vielleicht sogar schon 2030. Glauben ist das einzige was in dieser Sache helfen könnte.