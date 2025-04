Valve arbeitet angeblich an neuem VR-Spiel im Half-Life-Universum

Laut einem Bericht des VR-Portals „Road to VR“ vom März 2025 könnte Valve aktuell an einem neuen VR-Projekt arbeiten und das womöglich direkt im bekannten Half-Life-Universum. Die Hinweise verdichten sich, dass es sich um ein Spiel mit asymmetrischem Gameplay handeln könnte, das sowohl das Steam Deck als auch ein kommendes VR-Headset mit dem Codenamen Deckard nutzen soll.

Was bislang fehlt, ist eine offizielle Bestätigung. Doch in den Tiefen der Gaming-Community, insbesondere auf Reddit, ist die Diskussion bereits in vollem Gange.

Noch kein HL3, dafür wieder Alyx?

Viele Fans zeigen sich gleichzeitig begeistert und frustriert. Während Half-Life: Alyx auch fünf Jahre nach Release noch als eines der besten VR-Erlebnisse gilt, sorgt die Vorstellung, erneut ein VR-exklusives Spiel statt Half-Life 3 zu bekommen, bei manchen für Augenrollen. Ein Reddit-Nutzer bringt es auf den Punkt: „Alyx 2 vor HL3 wäre lustig, aber Alyx ist ein Meisterwerk, also bin ich nicht allzu besorgt.“

Einige spekulieren sogar, dass „HLX“, der angeblich in Entwicklung befindliche nächste Hauptteil, als klassisches Spiel mit optionaler VR-Funktion kommen könnte. Andere gehen davon aus, dass Valve zwei parallel laufende Spiele entwickeln könnte: ein traditionelles Half-Life mit Gordon Freeman und ein VR-Erlebnis mit einem anderen Protagonisten. Charaktere gebe es dafür genügend.

Neue Hardware, neue Wege?

Derzeit wird auch über ein neues Valve-Headset spekuliert. Deckard, so der Codename, könnte in Verbindung mit dem Spiel stehen und neue Maßstäbe für VR setzen, ähnlich wie Half-Life: Alyx es 2020 für das Valve Index getan hat.

Ein weiterer interessanter Punkt: Das Projekt könnte Aspekte des Steam Decks einbinden. Ob als Second Screen, Controller oder für asymmetrisches Koop-Gameplay, hier scheint Valve neue Wege gehen zu wollen.

Wie so oft bei Valve: Die Gerüchteküche brodelt, konkrete Infos sind rar. Klar scheint augenscheinlich nur: Valve bleibt im VR-Bereich aktiv und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir bald ein neues Half-Life-Erlebnis bekommen, wenn auch nicht in der Form, die sich alle wünschen. Ob das Projekt am Ende ein weiteres Meisterwerk à la Alyx oder nur eine Tech-Demo für neue Hardware wird, bleibt abzuwarten. Aber eines ist sicher: Sobald Valve ein Lebenszeichen von sich gibt, wird die ganze Branche zuhören.