Valorant: Charakter Jett im neuen Trailer vorgestellt

Valorant Jett (C) Riot Games

Valorant hat endlich einen Video-Trailer für Jett veröffentlicht, der wohl der Maskottchencharakter des Spiels (Agent) ist. Wie die anderen Agenten von Valorant dient Jetts Video dazu, ihr einzigartiges Toolkit anzuzeigen. Das Video dauert nur 30 Sekunden.

Riot Games beschreibt Jett als den Agenten mit der höchsten Fähigkeitsgrenze von allen – in Bezug auf das Design. Sie stammt aus Südkorea und nutzt den Wind, um ihren ausweichenden und agilen Kampfstil zu fördern. Sie ist darauf spezialisiert, ihre Gegner zu blitzen und sich dann zurückzuziehen, bevor sie die Chance haben, sich zu rächen.

Ihre Fähigkeiten spiegeln dies wider und sie verfügt über vier davon, um sie mit dem Gameplay-System von Valorant in Einklang zu bringen. Jetts Teaser zeigt jedoch nur drei dieser vier Spezialbewegungen, wobei ihr Ultimate weggelassen wird.

Zu den beiden Fähigkeiten, die sie vor einem Match erwerben kann, gehören Cloudburst und Updraft. Cloudburst sendet eine Windkugel aus, die der Spieler nach Belieben steuern kann. Immer wenn der Ball mit etwas in Kontakt kommt, platzt sie in eine Nebelwolke, verdeckt die Sicht und gibt Jett Zeit, sich zurückzuziehen oder zu töten.

Mit Updraft ruft Jett den Wind auf, um ihr zu helfen, in höhere Gebiete zu springen, damit sie die Höhe über ihre Gegner erreichen und sich auf Luftangriffe einstellen kann.

Die beiden Fähigkeiten, die Jett jedes Mal haben wird, wenn sie ein Match betritt, sind Rückenwind und Klingensturm. Mit Rückenwind rast Jett sofort in jede Richtung, die der Spieler will. Es wirkt Wunder, wenn ein Spieler aus dem Kampf aussteigen möchte, und seine Abklingzeit ist fast nicht vorhanden, was eine wiederholte Verwendung ermöglicht.

Blade Storm funktioniert fast genau so, wie es sich anhört. Jett bewaffnet sich mit einer Vielzahl von Dolchen, die einen Windsturm benutzen. Sie kann diese Waffen dann einzeln oder alle gleichzeitig auf ihre Gegner schleudern, um maximale Effizienz zu erzielen. Wenn einer dieser Dolche jemanden tötet, stellt sich Jetts gesamtes Arsenal wieder her, so dass sie alles noch einmal machen kann, und jeder Kopfschuss, den Jett in diesem Ultimate erzielt, wird zu einem sofortigen Kill.

Da die offene Beta von Valorant in weniger als einer Woche verfügbar sein wird, müssen die Spieler nicht lange warten, um sie in Aktion zu sehen. Riot Games hat immer noch nicht angekündigt, wann genau Valorants vollständige Veröffentlichung stattfinden wird, aber es ist wahrscheinlich, dass Anhänger des Spiels nach Abschluss der Beta etwas hören werden.

Valorant wird irgendwann im Sommer 2020 auf dem PC veröffentlicht.